„Este o zi minunată” – Trump semnează legea care pune capăt celei mai lungi închideri guvernamentale din istoria SUA

Președintele american Donald Trump a semnat în această dimineață legea care pune capăt celei mai lungi închideri guvernamentale din istoria țării.



Aceasta a venit la scurt timp după ce Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului SUA, a adoptat proiectul de lege cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă, șase democrați alăturându-se republicanilor pentru a vota „da”, scrie BBC.



Au trecut 43 de zile de la începerea restricțiilor de funcționare. Mii de angajați federali au lucrat fără plată, au fost concediați temporar sau au fost disponibilizați. Programele, agențiile și departamentele federale au stagnat fără finanțare.



Luni, Senatul SUA a adoptat un proiect de lege pentru a pune capăt închiderii guvernului și a finanța guvernul – astăzi, proiectul de lege a ajuns la Camera Reprezentanților pentru aprobare. Trump a dat aprobarea finală și a semnat proiectul de lege în Biroul Oval .

Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump urmează să semneze imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.

După votul din Camera Reprezentanţilor, ambele camere ale Congresului au votat acum pentru a pune capăt celei mai lungi închideri federale din istorie. Proiectul de lege, care oferă un răgaz până la sfârşitul lunii ianuarie, a fost votată în Cameră cu 222 de voturi „pentru” şi 209 „împotrivă”.

Întorşi la Washington pentru prima dată de la jumătatea lunii septembrie, aproape toţi republicanii din Cameră, împreună cu o mână de democraţi, au votat pentru proiectul de lege, care stabileşte un nou termen pentru criza de finanţare – 30 ianuarie.

Însă unele programe critice afectate de recentul blocaj vor fi ferite de viitoare lupte politice, deoarece proiectul de lege prevede finanţarea pentru câteva agenţii-cheie până la sfârşitul anului fiscal 2026.

Votul din ambele camere intervine după o perioadă record de 43 de zile de shutdown.