Cel mai puternic bancher de pe Wall Street afirmă că nu ar cumpăra acțiuni sau obligațiuni americane

Jamie Dimon, directorul general al băncii de investiții JPMorgan Chase, afirmă că investitorii subestimează riscurile cu care se confruntă economia globală și că, la prețurile actuale, el nu ar cumpăra nici acțiuni, nici obligațiuni cu scadență pe termen lung emise de Trezoreria Statelor Unite, relatează CNBC.

Dimon a spus într-un amplu interviu acordat jurnalistului Wilfred Frost pentru podcastul său că piețele nu iau pe deplin în calcul o listă tot mai lungă de amenințări geopolitice și fiscale.

„Cred că aceste riscuri sunt probabil mai mari decât estimează majoritatea oamenilor”, a spus Dimon, făcând referire la războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, tensiunile dintre SUA și China, precum și la creșterea cheltuielilor militare într-o perioadă în care deficitele bugetare ale guvernelor sunt în creștere.

Întrebat dacă piețele subevaluează probabilitatea unui șoc major, Dimon a răspuns că este dificil de știut cu exactitate ce riscuri sunt deja reflectate în prețurile activelor.

„Este posibil ca unele lucruri să fie deja incluse în prețuri, însă ceea ce nu este inclus este ceea ce se va întâmpla în realitate”, a spus el.

Șeful JPMorgan Chase afirmă că economia globală a devenit mai rezilientă

Dimon, care conduce cea mai mare bancă din lume după capitalizarea bursieră și cea mai mare bancă din SUA în ceea ce privește activele pe care le gestionează, avertizează frecvent publicul cu privire la riscurile economice pe care le vede.

Cele mai recente comentarii ale sale fac un contrast puternic cu disponibilitatea recentă a investitorilor de a trece cu vederea războaiele, taxele vamale și alte șocuri. S&P 500, indicele de referință al Bursei de la New York, a înregistrat un randament de aproape 10% în acest an.

Dimon a admis totuși că economia globală a devenit mai rezilientă datorită unei dependențe mai reduse de energie decât în deceniile anterioare, însă a avertizat că acest lucru nu elimină posibilitatea apariției subite a unui „punct de inflexiune”.

„Este posibil să fie nevoie de mai multe picături care să umple paharul pentru a provoca acel punct critic”, a spus el.

Dimon a afirmat totodată că deficitele bugetare persistente ale Statelor Unite vor duce, în cele din urmă, la nevoia de a confrunta realitatea.

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Întrebat dacă ar cumpăra obligațiuni americane pe termen lung, Dimon a răspuns: „Personal, nu”.

Potrivit acestuia, „randamentul obligațiunii americane pe 10 ani ar trebui probabil să fie între 4% și 4,5%”, chiar dacă inflația revine în ținta de 2% a Rezervei Federale (Fed), banca centrală de la Washington. În iunie a fost de 3,5%, în scădere de la 4,2% în luna mai.

Dimon afirmă că vede foarte puțin potențial de apreciere pentru prețurile obligațiunilor de stat americane. A avut o poziție la fel de prudentă și în privința acțiunilor.

Deși ar lua în considerare o acțiune individuală dacă ar reprezenta „o investiție excelentă”, Dimon a spus că nu ar cumpăra acțiuni pe piața bursieră americană în ansamblu la evaluările actuale.

Dimon a adoptat, de asemenea, un ton echilibrat în ceea ce privește inteligența artificială, comparând actualul val masiv de investiții cu primele etape ale dezvoltării internetului.

„Suma de bani care se investește este uriașă. Va aduce, în cele din urmă, beneficii? Probabil că da, la fel cum s-a întâmplat și cu internetul”, a declarat Dimon.

El a amintit că, în timpul „boom”-ului internetului, jucători importanți din prima generație, precum Yahoo și Netscape, au dispărut din prim-plan, în timp ce câștigătorii finali, precum Google și Facebook, au apărut mai târziu.