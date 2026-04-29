Cel mai puternic bancher din lume se pregătește să plece din funcție

Jerome Powell va susține miercuri ceea ce se preconizează a fi ultima sa conferință de presă în calitate de președinte al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Intervenția lui Powell va începe, ca de obicei, la ora 14:30 (18:30, ora României), după ce Rezerva Federală va anunța decizia privind dobânda de referință.

Analiștii nu se așteaptă la surprize pe acest front. Se preconizează că dobânda de politică monetară va rămâne în intervalul 3,50% – 3,75% (nivel la care staționează din decembrie).

Președintele Donald Trump a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că l-a nominalizat pe Kevin Warsh, un fost guvernator al Fed, pentru a prelua conducerea băncii centrale după expirarea mandatului lui Powell pe 15 mai.

Analiștii au fost surprinși de nominalizare, dat fiind faptul că Warsh, în vârstă de 56 de ani, este cunoscut pentru abordarea sa strictă în materie de politică monetară, preferând dobânzi de referință mai ridicate pentru a ține sub control inflația.

Trump l-a criticat în mod repetat și adesea virulent pe Powell tocmai pe motiv că nu reduce suficient de repede dobânzile de referință.