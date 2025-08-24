Cel mai puternic val de căldură înregistrat vreodată în Spania. Peste 1.000 de oameni au murit din cauza temperaturilor extreme între 3 și 18 august

Spania a traversat în această lună un val de căldură de 16 zile, care a fost „cel mai intens înregistrat vreodată”, alimentând incendiile, a anunțat agenția națională de meteorologie a țării (AEMET), potrivit The Guardian.

Datele provizorii pentru perioada 3-18 august au depășit precedentul record, stabilit în iulie 2022, și au arătat o temperatură medie cu 4,6°C mai ridicată decât în cazurile similare anterioare, a precizat agenția într-o postare pe X.

Valul de căldură din august a amplificat condițiile de risc extrem de incendii în Spania, alimentând focarele care continuă să devasteze zone din nordul și vestul țării.

Peste 1.100 de decese din Spania au fost asociate cu valul de căldură, potrivit unei estimări publicate marți de Institutul de Sănătate Carlos III, citate de AFP și The Guardian. Concret, autoritățile au raportat 1.149 de decese în exces între 3 și 18 august, care ar putea fi atribuite temperaturilor extreme, a precizat agenția de sănătate publică.

Institutul s-a bazat pe datele din Sistemul de Monitorizare a Mortalității (MoMo), comparate cu tendințele istorice. În analiză au fost incluse și factori externi, precum datele meteo furnizate de agenția națională de meteorologie AEMET, pentru a evalua cauzele posibile ale creșterilor bruște de mortalitate.

Deși sistemul MoMo nu poate confirma o legătură directă între decese și temperaturile ridicate, acesta oferă cea mai fiabilă estimare a cazurilor în care căldura a fost probabil un factor decisiv.

Pentru luna iulie, Institutul Carlos III a atribuit 1.060 de decese în exces valului de căldură, cu 57% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Valuri de căldură tot mai lungi, mai intense și mai frecvente în întreaga lume

De la începutul măsurătorilor, în 1975, AEMET a înregistrat 77 de valuri de căldură în Spania, dintre care șase au depășit cu peste 4°C media, cinci dintre acestea având loc după 2019.

Cercetătorii afirmă că actuala criză climatică duce la apariția unor valuri de căldură mai lungi, mai intense și mai frecvente la nivel global.

AEMET a precizat că o perioadă de 10 zile din cadrul ultimului val de căldură, între 8 și 17 august, a fost cea mai fierbinte succesiune de 10 zile înregistrată în Spania din 1950 încoace.

Agenția a subliniat că este „un fapt științific că verile actuale sunt mai calde decât în deceniile trecute”.

„Nu fiecare vară va fi neapărat mai caldă decât cea anterioară, dar există o tendință clară spre veri mult mai extreme. Esențial este să ne adaptăm și să reducem efectele schimbărilor climatice”, a adăugat instituția.

FOTO: Fazon1 | Dreamstime.com