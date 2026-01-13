Cel mai virulent propagandist al Kremlinului a identificat o nouă țară pe care o vrea invadată de armata Rusiei

Vladimir Putin și Vladimir Soloviov la evenimentul de Crăciun de la Kremlin Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Moderatorul televiziunii de stat ruse Vladimir Soloviov a cerut Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei, scrie Kyiv Post.

Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Rusiei, Vladimir Soloviov, care a cerut folosirea armelor nucleare împotriva Ucrainei și a Europei, a vorbit zilele trecute despre o operațiune militară specială în Armenia.

Comparând situația din Armenia cu cea din Venezuela într-un monolog virulent, Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”.

„Ar trebui să ne clarificăm obiectivele. Timpul jocurilor s-a terminat. La naiba cu dreptul internațional și ordinea globală”, a continuat el.

„Dacă a fost necesar să începem o operațiune militară specială pe teritoriul Ucrainei pentru securitatea noastră națională, de ce, pe baza acelorași considerente, nu putem începe o operațiune militară specială în alte puncte ale zonei noastre de interes?”, s-a întrebat Soloviov.

Termenul „operațiune militară specială” este eufemismul folosit de Moscova pentru războiul său pe scară largă din Ucraina.

Ministerul de Externe al Armeniei a reacționat luni, anunțând că ambasadorul rus în Armenia, Serghei Kopirkin, a fost somat în legătură cu declarațiile lui Soloviov.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat că a subliniat într-o notă adresată ambasadorului că astfel de remarci „constituie o încălcare inacceptabilă a suveranității Republicii Armenia și încalcă grav principiile fundamentale ale relațiilor de prietenie dintre Armenia și Rusia”.

Politicienii armeni au ripostat și ei. Arusiak Julhakian, deputat din partidul de guvernământ Contract Civil, a spus că comentariile lui Soloviov sunt „o manifestare ostilă față de Armenia”, potrivit OC Media.

Ruben Rubinian, vicepreședintele Parlamentului armean, l-a comparat pe Soloviov cu un „câine care latră”, în timp ce Aram Sargsian, fostul prim-ministru, a condamnat „propunerile de a transforma Armenia într-o zonă de influență rusă și de a o subjuga prin forță militară”.

Arman Babajanian, liderul Partidului Pentru Republică, a reacționat și el, spunând că comentariile sunt un „semnal direct” din partea Rusiei și o „justificare a dreptului de a folosi forța”.

„Logica este următoarea: statalitatea altor popoare este privită ca un instrument de exercitare a influenței asupra lor”, a spus el, potrivit JAM News.

Emisiunea TV a lui Soloviov a fost blocată în Armenia din 2024, după ce acesta a intensificat retorica beligerantă împotriva Erevanului și a prim-ministrului armean Nikol Pașinian.

Propagandistul a cerut frecvent Moscovei să folosească armele nucleare împotriva Ucrainei și capitalelor europene și a descris războiul ca fiind „sacru”.

În septembrie, el a amenințat în mod similar cu o nouă „operațiune militară specială” în Azerbaidjan, descriind evenimentele din Caucazul de Sud drept o „problemă uriașă”.