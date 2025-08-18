Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia

Explozie la o fabrică de muniții din Riazan Foto: Russian Emergencies Ministry / Zuma Press / Profimedia

Bilanțul victimelor în urma unei explozii inexplicabile care a avut loc săptămâna trecută la o unitate de producție din regiunea Riazan din Rusia a crescut la cel puțin 20 de morți și 134 de persoane rănite, au anunțat luni serviciile locale de urgență, potrivit Reuters.

Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, a declarat vineri că incidentul a fost declanșat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Însă, din relatările presei rusești nu a fost clar ce anume a cauzat incendiul sau ce producea exact fabrica. Surse oficiale rusești nu au oferit detalii dincolo de eforturile de a găsi și trata răniții.

„Până la 18 august, 20 de persoane au murit în urma incidentului”, a anunțat sediul serviciului local de urgență într-o postare pe Telegram.

„Sunt 134 de răniți, dintre care 31 de pacienți sunt în spitale din Riazan și Moscova, în timp ce 103 pacienți sunt sub tratament ambulatoriu.”

Potrivit AFP, explozia a avut loc la uzina Elastik, situată la 60 de kilometri de Riazan, capitala regiunii, iar fabrica produce explozivi și muniție.