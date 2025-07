Cel puțin 39 de morți după o explozie la o fabrică de medicamente din India: „Clădirea s-a prăbușit și a fost complet distrusă”. Anchetatori speciali, trimiși la fața locului

Cel puțin 39 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un incendiu declanșat de o explozie puternică la o fabrică de produse chimice din statul Telangana aflat în sudul Indiei, au anunțat marți oficialii serviciului de pompieri, citați de The Independent.

Flăcările au cuprins fabrica Sigachi Chemicals luni la ora 9 dimineața, în urma unei explozii produse la unitatea de uscare prin pulverizare, folosită pentru procesarea materiilor prime în pulberi fine necesare fabricării de medicamente.

Se crede că peste 100 de persoane se aflau în fabrică în momentul exploziei, iar mai multe au rămas prinse în interior.

Serviciul de pompieri, care lucrează non-stop la fața locului, a recuperat 34 de cadavre carbonizate ale muncitorilor din incinta industrială, aflată la aproximativ 50 km de Hyderabad, capitala statului indian. Alte persoane au murit la spital din cauza arsurilor.

