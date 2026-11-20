Cunoscutul actor britanic Patrick Stewart a murit în urma unui stop cardio-respirator și a demenței cu corpi Lewy, conform detaliilor din certificatul său de deces, făcute publice de presa americană, informează agenția de presă EFE.

Certificatul de deces menționează, de asemenea, potrivit portalului specializat în știri mondene TMZ, că rămășițele actorului cunoscut din „Star Trek”, decedat pe 28 octombrie, la vârsta de 86 de ani, au fost supuse la 3 noiembrie unui proces de hidroliză alcalină, cunoscut și sub denumirea de incinerare cu apă.

Familia lui Stewart a anunțat decesul său luna trecută, printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

„Anunțăm cu profundă tristețe decesul lui Sir Patrick Stewart, survenit ieri la reședința sa din Los Angeles, în grija iubitei sale soții, Sunny, după o scurtă și emoționantă luptă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy”, spunea comunicatul, potrivit Agerpres.

La momentul decesului, Kelly Bush Novak, purtătoarea de cuvânt de lungă durată a lui Stewart, a declarat, pentru Hollywood Reporter, că actorul a încetat din viață după „o luptă scurtă, dar dureroasă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy (LBD, n.r.)”.

LBD sau Lewy Body Dementia este o boală neurodegenerativă progresivă și a doua cea mai răspândită formă de demență, după boala Alzheimer.

Născut pe 13 iulie 1940 în Mirfield (Anglia), un mic oraș industrial situat pe malul râului, în West Yorkshire, Stewart l-a interpretat pe ecran pe legendarul căpitan Jean-Luc Picard în seria de filme și seriale „Star Trek”.

Actorul s-a bucurat, de asemenea, de succes ca actor de teatru și a atins culmile succesului la Hollywood cu rolul supereroului Profesorul X din franciza de succes „X-Men”, personaj pe care l-a reluat în „Avengers: Doomsday”, film a cărui premieră este prevăzută pentru luna decembrie a acestui an.