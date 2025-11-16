Cele două lumi pline de contrast care poartă același nume: Vitan. Plimbare prin București, printre blocuri comuniste și castele scăpate de la demolare

În București există un Vitan socialist, cartier cu blocuri uniforme, ridicate pe ultima sută de metri a regimului Nicolae Ceaușescu, și un Vitan plin de farmec, interbelic, pe cât de vech,i pe atât de necunoscut, ascuns de realizările Epocii de Aur.

Acesta este Bucureștiul patriarhal, negustoresc, rămășițele unui țesut urban spectaculos, scăpat de demolările furibunde din anii ’80.

Sunt zone pline de povești și contraste, locuri în care, în spatele blocurilor aparent banale, se ascund rămășițe de străzi vechi, case care au supraviețuit demolărilor și fragmente din vechiul oraș negustoresc.

Multe dintre aceste povești nu au avut parte de atenția pe care o merită, deși spun enorm despre istoria și spiritul orașului.

Descoperă, pe B365.ro, castelul, micile palate și poveștile lor ascunse prin Vitan-Dudești.