Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii

De la stânga la dreapta: prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, și prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, participă la o masă rotundă în cadrul summitului UE de la Bruxelles, pe 26 iunie 2025. FOTO: Geert Vanden Wijngaert / AP / Profimedia

Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la videoconferința de nivel înalt privind propunerea creării unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a UE, a declarat luni, 22 septembrie, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru publicația ucraineană Suspilne.

La reuniunea programată vineri, 26 septembrie, convocată de comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, vor participa reprezentanți din șapte state membre ale UE – Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria – împreună cu Ucraina.

Ungaria și Slovacia, singurele țări din UE vecine cu Ucraina care au fost excluse de la aceste discuții inițiale, au menținut relații strânse cu Moscova de la începutul invaziei sale pe scară largă și s-au opus frecvent unor acțiuni mai ferme ale UE împotriva Rusiei, notează The Kyiv Independent.

Potrivit lui Regnier, reuniunea se va concentra pe evaluarea capacităților și a nevoilor țărilor participante, cu scopul de a determina pașii următori „în strânsă cooperare cu Ucraina și alte state membre” ale blocului comunitar.

Regnier a precizat că formatul ar putea fi extins în viitor.

Discuțiile urmează mai multor incidente care au implicat dronele rusești, inclusiv încălcări ale spațiului aerian românesc și vehiculele aeriene fără pilot (UAV-uri) doborâte deasupra Poloniei, incursiuni care au accentuat îngrijorările de securitate de-a lungul flancului estic al UE.

Ca răspuns la incursiunea celor aproximativ 20 de drone pe teritoriul său, Polonia a activat articolul 4 al NATO, iar Alianța Nord-Atlantică a lansat misiunea „Eastern Sentry” (Sentinela Estului), menită să limiteze capacitatea Rusiei de a interfera în spațiul aerian al membrilor alianței.

În cadrul misiunii „Eastern Sentry”, Cehia va furniza elicoptere Mi-171S, Marea Britanie va furniza avioane de vânătoare Typhoon, Danemarca va contribui cu două avioane F-16 și o fregată cu capacități de luptă antiaeriană, Franța va contribui cu trei avioane Rafale, iar Germania va furniza patru avioane Eurofighter.

„Zidul dronelor” de la frontiera estică a UE

Joia trecută, comisarul european Andrius Kubilius a anunțat că intenționează să discute cu miniștrii apărării din Uniunea Europeană cu privire la crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a UE.

Kubilius a declarat că unele țări membre ale UE discutaseră deja despre ideea unei linii de apărare contra dronelor încă dinaintea intruziunii dronelor ruse în spațiul aerian al Poloniei, de acum două săptămâni.

În prezent, executivul UE dorește să pună această idee în practică mai rapid.

„Vrem cu adevărat să avansăm pregătirile foarte, foarte intense pentru a începe să umplem această lacună, care este foarte periculoasă pentru noi”, a spus reprezentantul Comisiei, potrivit Reuters și Agerpres.

El a menționat că va avea o videoconferință cu miniștrii apărării de pe flancul estic al UE și cu un reprezentant al Ucrainei.

„Am revenit de la Kiev în urmă cu două zile și am discutat atât cu guvernul, cât și cu reprezentanții industriei” apărării, a spus fostul premier lituanian, desemnat anul trecut în postul, nou înființat, de comisar european pentru apărare și spațiu.

Kubilius a afirmat că, în urma discuțiilor preliminare, are în vedere ca proiectul să fie un mix de senzori și diferite arme și sisteme care ar urma să neutralizeze dronele venite din afara UE.

El a precizat că este prematur să estimeze costul unui asemenea sistem sau durata punerii lui în practică, deși unii analiști sunt de părere că aceasta ar putea fi de cel mult 12 luni.

Pe 10 septembrie, Polonia și-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.