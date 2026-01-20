Cele „două variante” propuse de ministrul Muncii pentru sprijinirea pensionarilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Antena 3 că trebuie să existe „un sprijin pentru pensionarii care au fost afectați de inflație” și că va propune „două variante” în acest sens.

Oficialul a spus că încă așteaptă „niște evaluări” de la Casa de Pensii.

„Soluții tehnice există. Trebuie să verificăm care este și capacitatea bugetului, pentru că e un lucru normal (…). Termenul pentru care aveam de trimis propuneri este miercuri, mâine, la ora 1, și înainte de mâine, la ora 1, în schița de buget pe care Ministerul Muncii o vede pentru anul 2026 se va regăsi și o variantă în legătură cu sprijinirea pensionarilor”, a declarat Florin Manole.

Variantele propuse

Ministrul Muncii a precizat că prima variantă este „similară cu cea de anul trecut”.

„Anul trecut varianta a fost două tranșe egale de câte 400 de lei, deci 800 de lei în total, pentru pensionarii sub 2.574 de lei. Este o variantă. E normal să plecăm pentru anul acesta de la ce a fost anul trecut”, a spus Manole.

El a precizat că acest mecanism a avut un impact bugetar de „aproape două miliarde de lei”.

„A doua variantă pe care o să o propun este o variantă similară cu cea din 2023, în care au fost trei praguri de venit și trei cuantumuri diferite ale acestui sprijin, astfel încât pensionarii cu venituri mai mici să aibă un sprijin mai mare decât 800 de lei, pensionarii cu venituri mai mari, totuși, sub un anumit prag, să aibă un sprijin mai mic”, a adăugat oficialul.

Social-democratul a explicat că în varianta cu „praguri” sunt evitate situațiile în care un pensionar ratează sprijinul pentru că încasa la pensie puțin peste pragul prevăzut de mecanism.

„Îmi imaginez frustrarea legitimă a pensionarului care se afla cu 50 de lei peste pragul de 2.574 anul trecut. Din cauza faptului că are 50 de lei la pensie în plus, ratează să primească 800 de lei. Ei bine, cred că trebuie să avem niște praguri diferite, mai mult decât un singur prag, dar este o a doua propunere. Poate premierul, poate altcineva din coaliție să aibă alte variante – mă îndoiesc, dar…”, a mai declarat ministrul Muncii, Florin Manole.