Cele mai bizare studii științifice premiate la Ig Nobel 2025: Poate consumul de alcool să ajute la conversațiile în limbi străine?

Tomoki Kojima, unul dintre cercetătorii japonezi premiați la Ig Nobel 2025 pentru studiul despre vopsirea vacilor în dungi de zebre: Keichi Nakane / AP / Profimedia

Șopârlele care mănâncă pizza, usturoiul din laptele matern și rata de creștere a unghiilor s-au numărat printre tematicile abordate într-o serie de studii mai puțin obișnuite ce au fost recompensate cu Premiile Ig Nobel din acest an, decernate joi, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Boston, informează DPA și Agerpres.

Premiile Ig Nobel – acordate anual de revista de umor științific Annals of Improbable Research – au ajuns la cea de-a 35-a ediție și recompensează realizări științifice neobișnuite care „îi fac pe oameni să râdă și apoi să gândească”.

Gala anuală, care anul acesta a avut ca temă digestia, a atras aproximativ 1.000 de spectatori și a beneficiat din nou de prezența unor laureați ai premiului Nobel.

O echipă din Nigeria, Togo, Italia și Franța a câștigat premiul Ig Nobel pentru nutriție cu un studiu care a examinat preferințele unor șopârle pentru anumite tipuri de pizza.

În domeniul pediatriei, cercetătorii dintr-o echipă americană au fost recompensați pentru un studiu despre efectele consumului de usturoi de către mame asupra sugarilor alăptați.

Regretatul om de știință american William Bean a primit premiul pentru literatură pentru că a înregistrat cu meticulozitate rata de creștere a uneia dintre unghiile sale timp de 35 de ani.

Cercetătorii germani Fritz Renner și Jessica Werthmann au câștigat premiul pentru pace întrucât au demonstrat că alcoolul poate ajuta, uneori, la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine. Fritz Renner a declarat că ideea le-a venit în timp ce stăteau de vorbă la un pahar în timpul unei conferințe la Viena.

Jessica Werthmann a subliniat că ea și colegul ei nu încurajează consumul de alcool, adăugând că acest premiu se potrivește cu intenția lor de a stârni râsete și reflecție.

Cercetători de la prestigiosul Institut Max Planck din Germania, premiați la Ig Nobel 2025

Printre ceilalți câștigători din 2025 s-au numărat oameni de știință de la Institutul Max Planck din Germania, pentru cercetările lor privind motivul pentru care sosul pentru paste formează cocoloașe, ingineri indieni care au studiat impactul mirosului neplăcut al pantofilor asupra utilizării rafturilor pentru pantofi și biologi japonezi care au testat dacă vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor ar putea alunga muștele.

A team of Japanese researchers led by Kojima Tomoki won the Ig Nobel prize for their research paper "Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack."

They had a great sense of humor about how to act at the award ceremony.pic.twitter.com/EDbqTSezx0 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) September 19, 2025

Premii au fost acordate și echipelor care au cercetat efectele lingușirii asupra narcisiștilor, impactul consumului de teflon asupra senzației de sațietate și modul în care alcoolul afectează capacitatea liliecilor de a zbura și de a se orienta prin ecolocație.

Premiile Ig Nobel sunt decernate anual înaintea anunțării premiilor Nobel, la Stockholm și Oslo.

În acest an, premiile Nobel vor fi anunțate în perioada 6-13 octombrie.