Cele mai bune țări de vizitat în ianuarie, în care leul rămâne o bancnotă puternică

O călătorie în străinătate poate fi costisitoare, dar acest lucru nu e valabil pentru orice destinație. Sunt țări ale căror monedă a scăzut considerabil în fața leului în ultimele 12 luni, ceea ce face ca o excursie acolo să fie avantajoasă din punct de vedere financiar.

Clasamentul nostru se bazează pe aprecierea pe care leul a avut-o între 19 ianuarie 2025 și 19 ianuarie 2026, potrivit datelor BNR.

Turcia

Costurile lunare estimate pentru o persoană singură sunt de 2.816,6 lei (27.875,4 TL) , fără chirie, potrivit Numbeo. Costul vieții în Turcia este, în medie, cu 3% mai mic decât în ​​România .

Turcia este în topul preferințelor pentru vacanțe, atât la nivel global cât și national, numai anul trecut fiind vizitată de peste 51,4 milioane de turiști. Istanbul atrage o bună parte din acești turiști, ca și Cappadocia.

Egipt

Costurile lunare estimate pentru o persoană singură sunt de 1.517,7 lei (16.459,4 lire sterline) , fără chirie. Costul vieții în Egipt este, în medie, cu 46,0% mai mic decât în ​​România . Chiria în Egipt este, în medie, cu 67,2% mai mică decât în ​​România, potrivit Numbeo.

3. India

Costurile lunare estimate pentru o persoană singură sunt de 1.327,6 lei (27.602,9 ₹) , fără chirie.

Costul vieții în India este, în medie, cu 53,9% mai mic decât în ​​România .

Chiria în India este, în medie, cu 64,9% mai mică decât în ​​România .

4. Japonia

O apreciere de aproape 10% a leului în fața yenului nipot face ca o călătorie acolo să fie mai avantajasă acum față de luna ianuarie 2025.

Costurile lunare estimate pentru o persoană singură sunt de 3.630,2 lei (131.276,8 ¥) , fără chirie. Costul vieții în Japonia este, în medie, cu 17,0% mai mare decât în ​​România . Chiria în Japonia este, în medie, cu 20,5% mai mare decât în ​​România, potrivit Numbeo.

5. Africa de Sud

Ți-ai dorit să mergi într-un safari? Acest vis poate fi acum mai la îndemână decât în urmă cu doi ani. Africa de Sud găzduiește una dintre cele mai faimoase destinații de safari din lume – Parcul Național Kruger – și are o industrie de safari înfloritoare. Dacă nu sunteți un pasionat de safari, nu vă faceți griji, Africa de Sud oferă, de asemenea, alpinism, drumeții și aventură pe Western Cape’s Garden Route, podgorii de renume mondial sau orașe minunate și plaje excelente.

Costurile lunare estimate pentru o persoană acolo sunt de circa 2.500 de lei, fără chirie. Costul vieții în Africa de Sud este, în medie, cu 8,3% mai mic decât în ​​România .

Alte state ale căror monede s-au depreciat față de leu: Suedia, Norvegia, Ungaria, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, China sau India