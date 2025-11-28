Cele mai frumoase crame din Dealu Mare care oferă cazare şi degustări de vin

Dealu Mare – această fabuloasă podgorie a României – are două atuuri pe care, dacă le-ar juca cu cap, ar putea câştiga foarte mulţi turişti: multitudinea de crame premium din podgorie şi proximitatea faţă de capitală (plus, mai nou, autostrada A3 şi A7). Factorul cheie aici este turismul viticol (poreclit „enoturism”, chiar dacă termenul nu este încă prezent în DEX).

Enoturismul este o super oportunitate pe care Dealu Mare, cu puţine excepţii, nu o fructifică suficient. Dar, ce şi-ar dori turiştii, ce anume i-ar determina să vină în Dealu Mare? E simplu: o experienţă completă! Ca să facem o paralelă, este exact genul de experienţă pe care şi-o doresc turiştii – mai ales familiile cu copii – care aleg pachetele „All Inclusive” în diverse zone ale lumii. Ei aleg aceste vacanţe fiindcă pot să se relaxeze, cu familia sau cu prietenii, fără să mai aibă pe cap problema transportului, a cazării, a mesei, a băuturilor şi a distracţiei – pentru adulţi, dar şi pentru copii.

Dacă ar fi să analizăm cazul particular al turiştilor – români dar şi străini – care vor să facă enoturism în Dealu Mare, ei au totuşi câteva variante foarte interesante la dispoziţie. Fără a avea pretenţia că lista de mai jos este una exhaustivă sau că ea reprezintă un top al cramelor care oferă cazare şi degustări de vin, am reuşit să identificăm şase opţiuni în Dealu Mare, una mai atractivă ca alta:

Crama „1000 de Chipuri”

str. Valea Bobului nr. 20, Urlaţi, jud. Prahova

Conacul Cramei „1000 de Chipuri” – vedere de ansamblu

O apariţie impresionantă în peisajul din Dealu Mare este noul Conac al Cramei „1000 de Chipuri”. Compania este activă în domeniul enoturismului de peste 10 ani, iar anul acesta a finalizat construcţia unui ansamblu format dintr-o cramă nouă, un conac pentru degustări şi o vinotecă ce va găzdui colecţii private de vin. Designul exterior al conacului este inspirat din arhitectura tradiţională românească – cu accente moderne – rezultând o clădire emblematică pentru cultura viei şi vinului din Dealu Mare. La interior, Conacul surprinde prin tavanul înalt şi structura din lemn ce aminteşte de epoca medievală, însă spaţiile largi, ample şi luminoase te conving că te afli într-o incintă construită pentru a face faţă celor mai exigente tendinţe actuale. Salonul dedicat degustărilor şi prezentărilor de vin poate găzdui evenimente cu peste 150 de persoane, in timp ce vinoteca este locul ideal pentru întâlniri private.

Conacul Cramei „1000 de Chipuri” – sala de degustare

Crama „1000 de Chipuri” oferă cazare în hotelul propriu – Casa Colinelor – unde oaspeţii au la dispoziţie un restaurant „à la carte”, grădină, mai multe spaţii comune de lounge, terasă şi bar (rezervari@casa-colinelor.ro).

Crama Apogeum

str. Principală nr. 445, Gura Vadului, jud. Prahova

Crama Apogeum – Conacul Principelui Nicolae

Crama Apogeum oferă cazare în Conacul Principelui Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea. Clădirea a fost restaurată în întregime respectând toate detaliile arhitecturale din epoca regală a României. Tot aici se află o cramă boutique, un restaurant şi un magazin de vinuri şi antichităţi.

Gramofon Wine

com. Iordăcheanu, sat Moceşti nr. 215, jud. Prahova

Gramofon Wine – Gramofon Inn

Vin bun, privelişti care-ţi dau timp să respiri, oameni calzi şi un loc unde te simţi ca acasă. Te bucuri de o degustare de vin, de apusul din vie şi nu te grăbeşti nicăieri, pentru că rămâi peste noapte la Gramofon Inn. Oaspeţii hotelului de 3 stele au la dispoziţie un restaurant, o grădină, o terasă, un centru spa şi o piscină în aer liber sezonieră.

LacertA Winery

DJ205 nr. 434, Finţeşti, jud. Buzău

LacertA Winery

Lacerta Retreat a fost realizat în completarea experienţei unice oferite de Lacerta Winery. Realizate cu influenţe arhitecturale scandinave, cu un design interior cald şi primitor, în stil hygge, cele 3 căsuţe (Shiraz, Cabernet Sauvignon şi Merlot) te aduc mai aproape de frumuseţea naturii. Chiar dacă Lacerta Retreat este amplasată într-o zonă relativ izolată, locaţia este ideală pentru iubitorii de drumeţii cu bicicleta.

Crama de piatră

str. Principală nr. 173, Vadu Săpat, jud. Prahova

Crama de Piatră

Crama de Piatră oferă cazare într-un vechi conac boieresc, integral reconstruit în 2018 pe vechiul amplasament. Tot în acelaşi an au fost lansate şi vinurile Boian, produse de pe o suprafaţă viticolă de 10 hectare, conform sloganului „Cantităţi de vin mici, dar corecte”. Oaspeţii au la dispoziţie un restaurant, o terasă şi facilităţi spa (ciubăr şi saună).

Vinalia – Conacul din Ceptura

str. Principală nr. 719A, Ceptura de Jos, jud. Prahova

Vinalia – Conacul din Ceptura

„Vinalia” erau festivalurile care aveau loc, primăvara şi toamna, în Imperiul Roman. Erau momente când locuitorii cetăţii se adunau pentru o primă degustare a vinului produs din recolta precedentă – „Vinalia Urbana” – dar şi pentru a marca culegerea strugurilor şi producerea vinului – „Vinalia Rustica”. Crama Vinalia oferă cazare într-un vechi conac boieresc care a fost recondiţionat în anul 2012, situat în mijlocul unei suprafeţe de 10 hectare cu viţă-de-vie. Oaspeţii au la dispoziţie un restaurant, o grădină, o terasă şi o piscină în aer liber sezonieră.

În loc de concluzie

Dacă mai multe investiţii ca cele prezentate mai sus s-ar concretiza, sunt convins că „exodul de weekend”, din Bucureşti către Valea Prahovei – care a devenit un veritabil infern automobilistic – sau către Litoral – care a devenit un veritabil infern al preţurilor fără acoperire în servicii – s-ar redirecţiona, în mod natural, către Dealu Mare.

Articol susţinut de Paharnicul.ro