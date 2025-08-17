Cele mai periculoase profesii din România. Unde ne situăm în UE după numărul accidentelor de muncă

Harta accidentelor de muncă în România și în alte țări din Europa. Numărul e în creștere la noi, dar Grecia și Spania prezintă date cutremurătoare. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Shutterstock

În România ultimilor 16 ani au fost aproape 70.000 de accidente de muncă, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Cele în care au loc cele mai multe accidente sunt construcțiile, comerțul cu amănuntul, transporturile și „activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport” (care includ serviciile de curățenie, eliminarea deșeurilor, servicii de spălătorie și servicii conexe).

România se află pe locul 11 în UE din acest punct de vedere, conform Eurostat.

„Cele mai scăzute rate standardizate de incidență au fost raportate în România și Bulgaria, la 58 și, respectiv, 81 de accidente de muncă nelocale la 100.000 de persoane angajate;trebuie menționat că aceste valori pot reflecta un grad relativ ridicat de subraportare”, notează Eurostat

Incidența accidentelor e mai mare în cazul bărbaților (decât în cazul femeilor) din cauza activităților economice în care aceștia sunt mai predispuși să lucreze.

Pe județe, București, Brașov și Timiș sunt zonele cu cei mai mulți accidentați la serviciu.

În cadrul UE, sectoarele construcțiilor, transportului și depozitării, industriei prelucrătoare și agriculturii, silviculturii și pescuitului au reprezentat împreună 65,6% din totalul accidentelor mortale de muncă și 43,0% din totalul accidentelor nelocale de muncă.

Aproape un sfert (22,9%) din totalul accidentelor mortale de muncă din UE au avut loc în sectorul construcțiilor, în timp ce transportul și depozitarea (15,6%) au avut următoarea cea mai mare pondere. Industria prelucrătoare (15,2%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (11,8%) au fost singurele alte secțiuni NACE pentru care s-au înregistrat ponderi de două cifre din numărul total de accidente mortale.

Accidentele nefatale au fost relativ frecvente în industria prelucrătoare (18,0% din totalul din UE), activitățile de sănătate umană și asistență socială (15,8%), construcțiile (12,2%) și comerțul distributiv (11,7%); aceste 4 secțiuni au fost singurele secțiuni NACE pentru care s-au înregistrat ponderi de două cifre din numărul total de accidente nefatale.