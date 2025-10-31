Cei trei oameni reținuți în cazul exploziei din Rahova au fost arestați pentru 30 de zile. Sunt acuzați de distrugere din culpă

Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei private care au făcut verificări la blocul din Rahova, cu o zi înainte de explozie, au primit mandate de arestare, vineri după-amiază, la decizia magistraților de la Judecătoria Sector 5, au declarat, pentru HotNews, surse judiciare. Informația a apărut ulterior pe portalul de justiție.

Cei trei bărbați erau reținuți pentru 24 de ore, de miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după perchezițiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Rahova.

Este vorba de un angajat al furnizorului de gaz Distrigaz și de doi angajați ai firmei despre care locatarii blocului au spus că au venit să verifice instalația de gaze cu o zi înainte și i-au acuzat că au rupt sigiliul robinetului de gaz. Aceștia au primit mandate de arestare pentru 30 de zile.

Potrivit soluției instanței, cei trei oameni arestați sunt acuzați de distrugere din culpă.

„Respinge, ca nefondată, cererea inculpaţilor de a se lua împotriva lor măsura preventivă a arestului la domiciliu sau control judiciar”, se arată în decizia instanței.

Instanța a decis și interzicerea desfășurării activității firmei private pentru 60 zile.

Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. 6 persoane audiate

Miercuri dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova. În urma acestora, 6 persoane au fost audiate.

„Dintre cele opt percheziții, patru sunt efectuate în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman”, a transmis Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), într-un comunicat de presă.

„Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare”, au precizat polițiștii.

Procurorii au mers la sediul Distrigaz, dar și acasă la angajații companiei care au ajuns în teren, și inclusiv la firma chemată de locatari să facă revizia de gaze în blocul din Rahova.

Șeful polițiștilor care investighează cazul a spus că a fost stabilit epicentrul exploziei și traseul gazelor, iar acum anchetatorii așteaptă raportul Insemex pentru a trage primele concluzii.

În urma exploziei de pe strada Vicina trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite. Blocul prezintă risc de prăbușire, motiv pentru care locatarii nu se pot întoarce la casele lor.