Celebrele gemene Alice şi Ellen Kessler, au murit la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată

Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild.

Potrivit ziarului german Bild, preluat de agenția italiană ANSA, Alice şi Ellen Kessler au recurs la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania în anumite condiţii, relatează Agerpres.

Poliţia a fost informată se pare după ce cele două femei decedaseră deja. Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au putut doar confirma decesul şi elimina implicarea unei terţe părţi.

Gemenele Kessler au avut o carieră de succes care le-a purtat pe scene din toată lumea

Alice şi Ellen Kessler, cântăreţe, dansatoare şi actriţe, au fost populare în Europa, cu precădere în Germania şi Italia, în anii 1950 şi 1960.

Gemenele Kessler în 1965. Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Surorile Kessler s-au bucurat de popularitate şi în Statele Unite după ce şi-au făcut debutul la televiziunea americană în cadrul emisiunii de varietăţi difuzată de CBS The Red Skelton Hour. Au apărut de asemenea şi la programe naţionale de televiziune precum The Ed Sullivan Show.

Au mai apărut în filmul „Sodom and Gomorrah” (1963) ca dansatoare, precum şi pe coperta revistei Life Magazine în acelaşi an, notează agenţia ANSA.

S-au născut în 1936 la Nerchau, Saxonia, în apropiere de Leipzig.

În 1952, la vârsta de 16 ani, cele două surori au părăsit Republica Democrată Germană şi s-au stabilit la Dusseldorf, Germania de Vest, unde au început o carieră de succes care le-a purtat pe scene din toată lumea alături de artişti precum Frank Sinatra şi Fred Astaire.