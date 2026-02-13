Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac că a hărțuit o femeie. „Din respect pentru declarațiile tinerei”

ONG-ul a anunțat joi după-amiază, pe pagina de Facebook, că a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de hărțuire, în timpul unei proiecții a filmului „Băieți de oraș”, după ce femeia vizată a respins acuzațiile de hărțuire și a vorbit despre o „exagerare”.

„Am șters postarea, din respect pentru declarațiile tinerei despre interacțiunea sa cu Mihai Bendeac. Ne cerem scuze pentru că am vorbit despre experiența sa în numele ei”, a transmis Centrul Filia.

„Valorile noastre feministe înseamnă să le ascultăm pe femei și să le credem atunci când vorbesc despre experiențele lor, să le respectăm capacitatea de a lua decizii pentru ele. Și înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim și de a pune pe primul loc vocile celor care vorbesc despre aceste experiențe”, a adăugat ONG-ul care luptă pentru drepturile femeilor.

ONG-ul adaugă că reacția „a venit din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor, și din reflexul de a fi atente la toate posibilele situații de abuz și sexism din spațiul public, într-o societate care le normalizează și le trece cu vederea”.

„Credem că astfel de momente trebuie privite critic și cu responsabilitate, să deschidă conversații despre gesturile și interacțiunile noastre, despre modul în care noi, ca societate, reacționăm atunci când vorbim despre experiențele cu care femeile se confruntă. Care sunt limitele acceptate de noi ca societate și cum arată comportamentele sănătoase pe care vrem să le promovăm?”, a adăugat Centrul Filia.

Cum a pornit totul

Artistul Mihai Bendeac a avut, după o proiecție a filmului său „Băieți de oraș” la Ploiești, de acum câteva zile, o interacțiune cu o fană care a fost reclamată public de Centrul Filia ca fiind un abuz. Organizația care militează pentru drepturile femeilor l-a acuzat că a atins-o nepotrivit pe tânără și a catalogat gestul „dezgustător”.

„Mihai Bendeac a hărțuit o tânără chiar la lansarea filmului său și apoi chiar el a publicat imaginile pe internet. În imagini se vede clar cum fata, emoționată de întâlnirea cu el, îi cere să vadă cum îi bate inima. Atunci el îi pune mâna în partea dreaptă, pe sâni, ca apoi să o apuce de sâni și a doua oară”, a transmis organizația feministă, în postarea inițială.

FILIA a mai susținut și că este „inadmisibil” ca persoane publice să hărțuiască fete și femei fără să fie trase la răspundere.

Reacția lui Bendeac și a tinerei

După postarea Filia, Mihai Bendeac a reacționat la acuzațiile aduse chiar la postarea organizației. El a anunțat că va face plângere la poliție împotriva organizației feministe.

„Cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dumneavoastră de a obține vizualizări? Căci dacă într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Și asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile”, a acuzat Bendeac.

El a relatat, apoi, interacțiunea cu fata, din punctul său de vedere: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime, iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi”.

Mihai Bendeac a continuat, susținând că organizația feministă a pus-o pe tânără într-o postură vulnerabilă.

La rândul ei, Alice, tânăra din imagini a vorbit public despre momentul filmat și a respins acuzațiile de hărțuire.

„Văd că s-a exagerat foarte mult cu acest subiect, cu mine și Bendeac, de la acel moment, acel videoclip, și am venit să confirm și eu, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare exagerat de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal și m-ați pus într-o poziție proastă. Pentru că, așa cum a spus și Mihai, puteați să mă căutați, să mă întrebați ce și cum, dacă am fost hărțuită sau nu”, a spus aceasta.

Tânăra a precizat că nu a fost atinsă sub haine și că ea a fost cea care a inițiat gestul: „Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune în postare. Pur și simplu eu mi-am asumat chestia asta. Am fost emoționată pentru că mă uit la el de mică și am vrut să-i arăt cum îmi bate inima. Pentru mine, că l-am văzut, a fost un moment foarte frumos”.

Ea a explicat că i-a propus actorului să pună mâna pentru a-i simți bătăile inimii. „Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna, să vadă cum îmi bate inima, eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept, aici. I-am zis: «Nu, pune aici!» – aici trebuia să fie o virgulă. Nu, pune aici. Unde m-am dat eu în spate și am zis «Stai, frate», era să mă atingă, am evitat asta, și după i-am pus mâna aici”, a explicat ea, indicând zona inimii.

„Nu m-a pipăit, nu m-a apucat cum se spune în comentarii. Eu sunt majoră. Cuvântul «hărțuire» este un cuvânt mare, pur și simplu s-a interpretat greșit. Dacă știam că o să se interpreteze greșit și că o să publice Bendeac acest moment, nu mai făceam această propunere. Chiar dacă la mine a fost o intenție să-i arăt că sunt emoționată. Eu cred că el a fost doar drăguț și a vrut să-mi accepte propunerea”, a mai spus tânăra.