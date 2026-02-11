Mihai Bendeac, acuzat de Centrul FILIA că a hărțuit o tânără. Actorul a reacționat revoltat: „Aveți o problemă”

Mihai Bendeac a avut, după o proiecție a filmului său „Băieți de oraș” la Ploiești, de acum câteva zile, o interacțiune cu o fană care a fost reclamată public de Centrul Filia ca fiind un abuz. Organizația care militează pentru drepturile femeilor l-a acuzat că a atins-o nepotrivit pe tânără și a catalogat gestul „dezgustător”. Actorul a reacționat imediat pe rețele de socializare și a acuzat Filia că „sexualizați un eveniment amuzant” și „supuneți o femeie la public shaming”.

Mihai Bendeac a postat el însuși, în urmă cu trei zile, filmarea momentului pentru care a fost criticat de Centrul Filia. Miercuri, a revenit cu videoclipul integral, care arată interacțiunea cu fata.

În imagini apare o tânără care, în momentul întâlnirii, îi spune actorului că îl apreciază foarte mult și îi spune să vadă cât de tare îi bate inima: „Pune, te rog, mâna, să vezi cum… (n.r. îi bate inima)”.

Bendeac o atinge pe fată în partea dreaptă a pieptului, apoi în stânga. „Nu pune… Aici. Hai, frate”, sunt replicile tinerei, care îi mută mâna în zona inimii. Fata arată apoi și cum îi tremură mâinile din cauza emoțiilor.

FILIA: „Dezgustător și revoltător”

După publicarea imaginilor, într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, Centrul FILIA a catalogat momentul dintre tânără și Mihai Bendeac drept „dezgustător și revoltător”.

„Mihai Bendeac a hărțuit o tânără chiar la lansarea filmului său și apoi chiar el a publicat imaginile pe internet. În imagini se vede clar cum fata, emoționată de întâlnirea cu el, îi cere să vadă cum îi bate inima. Atunci el îi pune mâna în partea dreaptă, pe sâni, ca apoi să o apuce de sâni și a doua oară”, este mesajul transmis de organizația feministă.

FILIA susține și că este „inadmisibil” ca persoane publice să hărțuiască fete și femei fără să fie trase la răspundere. ONG-ul aduce în discuție și diferența de vârstă și statut dintre tânără și actor, care poate „influența modul în care o persoană percepe impactul situației de hărțuire prin care a trecut”.

„S-ar putea să aveți o problemă”

La aproximativ două ore după postarea FILIA, Mihai Bendeac a reacționat la acuzațiile aduse chiar la postarea organizației. El a anunțat că va face plângere la poliție împotriva organizației feministe, dar și a altor doi influenceri de pe internet.

„Cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dumneavoastră de a obține vizualizări? Căci dacă într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Și asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile”, a acuzat Bendeac.

El a relatat, apoi, interacțiunea cu fata, din punctul său de vedere: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime, iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi”.

Mihai Bendeac a continuat, susținând că organizația feministă a pus-o pe tânără într-o postură vulnerabilă. „Probabil treceți prin filtrele și fanteziile dumneavoastră. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei”.

Contactați de HotNews pentru un punct de vedere după reacția actorului, reprezentanții Centrului FILIA au spus că înainte să ofere un răspuns, trebuie să stabilească dacă vor să mai contribuie la popularizarea subiectului.

Mihai Bendeac: „Nu pot să suport o nedreptate de genul ăsta”

Contactat de HotNews, Mihai Bendeac critică dur organizația care apără drepturile femeilor și spune că „fără niciun fel de remușcare, au folosit o femeie, umilind-o în mod public”.

„Cred că este o foarte, foarte mare căutare de atenție din partea lor. Fără să ia în calcul absolut deloc persoana respectivă, femeia respectivă, pe care nu au căutat-o”, a afirmat actorul. El a spus că echipa lui încearcă acum să o găsească pe tânăra din imagini.

Bendeac a negat categoric că a atins-o pe tânără nepotrivit și susține că a postat filmarea pentru că i s-a părut amuzant, dar și „cringe” – „Dacă eu aș fi știut că am făcut o chestie de genul ăsta (n.r. hărțuire), mă apucam și postam?”.

„Nu pot să suport o nedreptate de genul ăsta. Și mai ales venind din partea cuiva, repet, se presupune că ar trebui să protejeze femeile, este aberant și mă doare această nedreptate”, a mai adăugat actorul.