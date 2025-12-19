Centrul Kennedy va fi redenumit Centrul Trump-Kennedy, spune Casa Albă

Consiliul de administrație al Centrului Kennedy a votat pentru redenumirea centrului de arte performative în Centrul Trump-Kennedy, potrivit Casei Albe, citate de BBC.

Secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat pe rețelele de socializare că consiliul a votat în unanimitate pentru a face schimbarea datorită „muncii incredibile pe care președintele Trump a depus-o în ultimul an pentru salvarea clădirii”.

Centrul John F. Kennedy . Credit line: Jose Luis Magana / AP / Profimedia

Leavitt l-a felicitat, de asemenea, pe regretatul președinte John F. Kennedy și a scris: „Aceasta va fi o echipă cu adevărat grozavă mult timp în viitor! Clădirea va atinge, fără îndoială, noi niveluri de succes și grandoare”.

Schimbarea va stârni cu siguranță controverse, în special la Washington DC, unde centrul a fost un punct de reper emblematic încă de la construirea sa și a fost numit după Kennedy.

Vorbind joi în Biroul Oval, Trump a declarat că este „surprins” și „onorat” de decizie. La începutul acestei luni, însă, Trump a părut să sugereze această posibilitate, glumind despre o schimbare de nume la un eveniment pentru ceremonia anuală de premiere a premiilor Kennedy Center Honors.

La scurt timp după preluarea mandatului, Trump i-a concediat pe toți membrii consiliului de administrație al centrului și i-a înlocuit cu aliați, care apoi au votat pentru numirea lui Trump președinte al consiliului de administrație. Consilierul său apropiat, Richard Grenell, a devenit președintele consiliului de administrație.

Procurorul general Pam Bondi, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și a doua doamnă Usha Vance, precum și o serie de alți oficiali ai administrației și aliați politici fac, de asemenea, parte din consiliu.

Președintele a obținut, de asemenea, aproximativ 257 de milioane de dolari (192 de milioane de lire sterline) din fondurile Congresului pentru a acoperi renovări majore și alte costuri la stadionul care a găzduit recent tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la FIFA.

„L-am salvat”, a spus Trump despre centru joi. „Era într-o stare foarte proastă, fizic.”

Deși Leavitt și Trump au susținut amândoi că consiliul a votat „în unanimitate” pentru redenumirea centrului, cel puțin un membru al consiliului a contestat acest lucru.

„Nu a fost unanimă”, a declarat Joyce Beatty, reprezentanta democrată din Ohio și unul dintre membrii consiliului. „Am fost dezactivată în timpul apelului și nu mi s-a permis să vorbesc sau să-mi exprim opoziția față de această mișcare.”

Nepotul lui Kennedy, Jack Schlossberg, un critic al lui Trump care candidează în prezent pentru Congres, a declarat la X că „microfoanele au fost dezactivate”, iar votul consiliului „NU a fost unanim”.

Alți membri ai familiei lui Kennedy au criticat, de asemenea, schimbarea raportată.

Joe Kennedy III, fost membru al Camerei Reprezentanților și strănepot al regretatului președinte, a postat pe X că „Centrul Kennedy este un memorial viu al unui președinte căzut la datorie și este numit după președintele Kennedy prin lege federală”.

Nepoata lui Kennedy, Maria Shriver, a scris că „este absurd” ca Trump „să creadă că adăugarea numelui său în fața numelui președintelui Kennedy este acceptabilă”.

„E de-a dreptul ciudat. E obsesiv într-un fel ciudat”, a scris ea.

Lucrările la un centru național pentru artele spectacolului au început în anii 1950, iar după asasinarea lui Kennedy, al 35-lea președinte, în 1963, Congresul a decis să-l transforme într-un memorial dedicat acestuia.

Unii legislatori și experți juridici americani au afirmat că, deoarece centrul a fost numit într-o lege din 1964, Congresul trebuie să voteze pentru a oficializa schimbarea numelui.

Democrați de rang înalt de pe Dealul Capitoliului care, prin lege, sunt membri ex officio ai consiliului – inclusiv liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, și liderul democrat din Cameră, Hakeem Jeffries – au declarat într-un comunicat că „legea federală a înființat Centrul ca un memorial al președintelui Kennedy și interzice schimbarea numelui său fără o acțiune din partea Congresului”.

O schimbare similară de nume a avut loc la Departamentul Apărării – numit acum Departamentul de Război – fără aprobarea Congresului, în septembrie.

Implicarea lui Trump în activitățile de centru a fost criticată de unii oponenți politici, numind-o o interferență politică inutilă a Casei Albe în domeniul artelor.

La scurt timp după ce a preluat centrul, Lin Manuel Miranda (compozitorul și textierul musicalurilor premiate In the Heights și Hamilton, supranumit „noul Gene Kelly”) a anulat o reprezentație planificată a spectacolului Hamilton acolo, iar alți artiști invitați și-au anulat aparițiile programate. Zeci de membri ai personalului, unii însărcinați cu luarea unor decizii artistice importante, au fost, de asemenea, concediați sau au demisionat.

La începutul acestui an, președintele a declarat că a fost „implicat în proporție de 98%” în selecția laureaților de anul acesta ai Centrului Kennedy, printre care s-au numărat starul de acțiune Sylvester Stallone și membrii trupei rock KISS.