Cercetătorii au creat o vopsea pentru acoperiș care reduce temperatura cu până la 6 grade Celsius în zilele caniculare

Oamenii de știință australieni au dezvoltat un strat de acoperire pentru acoperișuri care poate răci pasiv suprafețele cu până la 6°C sub temperatura ambiantă și poate, în același timp, extrage apă din atmosferă – lucru care, spun ei, ar putea contribui la reducerea temperaturilor interioare în timpul valurilor de căldură extremă, relatează The Guardian.

Unul dintre aceste straturi de acoperire, realizat dintr-o peliculă poroasă ce poate fi aplicată pe acoperișurile existente, funcționează prin reflectarea a 96% din radiația solară incidentă, în loc să absoarbă energia soarelui. De asemenea, are o emisivitate termică ridicată, ceea ce înseamnă că disipă eficient căldura atunci când cerul este senin. Aceste proprietăți sunt cunoscute sub numele de răcire radiativă pasivă.

„Vopseaua, chiar și în timpul zilei, când soarele este sus, poate fi mai rece decât aerul din jurul ei”, a declarat autoarea principală a studiului, prof. Chiara Neto, de la Universitatea din Sydney.

În plus, răcoarea suprafeței acoperite cu această vopsea de culoare albă face ca vaporii din atmosferă să se condenseze ușor pe ea – într-un proces similar cu depunerea de rouă pe o mașină peste noapte.

„Acest material este capabil să prelungească perioada în care se poate forma roua cu cel puțin câteva ore”, a explicat Neto. „În loc să ai rouă care se formează doar, să zicem, patru până la șase ore într-o noapte potrivită, poți extinde asta la opt sau zece ore”, a mai spus ceretătoarea, subliniind că „aspectele de răcire și colectarea apei merg mână în mână atunci când vorbim despre impact”.

Ea și echipa ei afirmă că o scădere cu 6°C a temperaturii acoperișului s-ar putea să nu însemne o reducere egală la etajul superior al unei locuințe, în funcție de izolație, dar că scăderea ar putea fi chiar mai mare în restul clădirii.

Cercetătorii se pregătesc să scoată la vânzare o vopsea comparabilă ca preț cu cele obișnuite

Prototipul realizat de oamenii de știință în cadrul studiului lor este compus dintr-o fluorură de poliviniliden, un material utilizat în construcții. Neto consideră însă că, din păcate, prototipul „nu reprezintă o tehnologie scalabilă pe viitor”, din cauza problemelor de mediu asociate acestor materiale.

Cercetătorii lucrează acum la comercializarea unei vopsele pe bază de apă, cu proprietăți similare, despre care afirmă că este potrivită pentru utilizare pe scară largă. Neto a precizat că prețul acesteia ar fi comparabil cu cel al vopselelor premium obișnuite.

Sebastian Pfautsch, profesor de management și planificare urbană la Universitatea Western Sydney, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat că straturile de acoperire „reci” pentru locuințe sunt în dezvoltare de aproximativ un deceniu, dar încă nu au ajuns la o lansare comercială pe scară largă. „Mă aștept ca asta să se întâmple înainte de 2030”, a spus el.

„Marele avantaj al acestor straturi este că pot fi aplicate retroactiv [pe clădirile existente]”, a subliniat acesta.