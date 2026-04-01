Cercetătorii au descoperit un efect alarmant al centrelor de date masive necesare pentru AI

Imensele centre de date care alimentează inteligența artificială (AI) consumă cantități uriașe de energie, însă noi cercetări au și un alt impact alarmant. Acestea creează „insule de căldură”, încălzind terenul din jur cu până la aproape 9 grade Celsius și făcând viața mai fierbinte pentru peste 340 de milioane de oameni, relatează CNN.

Andrea Marinoni, profesor asociat în cadrul grupului de Observare a Pământului de la Universitatea Cambridge și autor al noului studiu asupra acestui subiect, afirmă că încă există lacune importante în înțelegerea impactului centrelor de date, chiar dacă numărul lor crește rapid.

Marinoni și colegii săi, al căror studiu nu a fost încă evaluat inter pares („peer reviewed”), au decis să analizeze în profunzime un impact studiat prea puțin: căldura pe care aceste centre o degajă prin procesele lor intensive energetic, inclusiv de către calculul propriu-zis și alimentarea sistemelor de răcire.

Pentru a face acest lucru, ei au analizat datele de temperatură din ultimii 20 de ani provenite de la senzori de la distanță și le-au corelat cu locațiile centrelor de date uriașe care găzduiesc mii de servere și pot ocupa peste un milion de metri pătrați, majoritatea fiind construite în ultimul deceniu.

Un studiu de anvergură asupra centrelor de date pentru AI

Cercetătorii au ales pentru studiul lor 6.000 de centre de date situate în afara zonelor urbane foarte dense, deoarece temperaturile de la suprafață din jurul acestora erau mai puțin susceptibile de a fi influențate de alți factori precum activitățile industriale sau încălzirea locuințelor. De asemenea, au eliminat din analiză efectele sezoniere, tendințele de încălzire globală și alte influențe.

Ei au constatat că temperaturile la suprafață au crescut, în medie, cu aproximativ 2°C după ce un centru de date a început să funcționeze. În cazuri extreme, temperaturile din apropiere cresc cu până la aproape 9°C.

Ce i-a convins pe cercetători de validitatea rezultatelor lor a fost că aceste creșteri au fost consecvente la nivel global. De exemplu, în regiunea Bajío din Mexic, care a devenit un hub pentru centre de date, studiul a identificat creșteri inexplicabile ale temperaturii de aproximativ 2°C în ultimii 20 de ani.

O situație similară a fost observată în regiunea Aragón a Spaniei, un hub european pentru centre de date AI de tip „hyperscale”, unde s-a înregistrat o creștere a temperaturii de aproximativ 2°C. Creșterea nu s-a regăsit și în provinciile învecinate.

O concluzie alarmantă a studiului

În mod surprinzător, impactul nu s-a limitat la imediata vecinătate a centrelor de date; creșterile de temperatură au afectat zone aflate la până la aproximativ 10 kilometri distanță, cu potențialul de a afecta peste 340 de milioane de oameni.

Oamenii de știință subliniază că concluziile lor sunt deosebit de alarmante deoarece numărul centrelor de date pentru inteligență artificială este pe cale să crească rapid în următorii ani, iar aceste creșteri de temperatură apar într-un context în care emisiile de carbon care încălzesc planeta fac deja valurile de căldură mai extreme la nivel global.

Marinoni a avertizat că extinderea planificată a centrelor de date „ar putea avea efecte dramatice asupra societății”, în ceea ce privește mediul, bunăstarea oamenilor și economia.

Deborah Andrews, profesoară emerit de sustenabilitate și economie circulară la London South Bank University, a spus că există numeroase preocupări legate de impactul centrelor de date, însă acesta este primul studiu pe care l-a văzut axat asupra căldurii generate de acestea. Ea nu a fost implicată în noua cercetare.

„‘Goana după aurul AI’ pare să depășească bunele practici și gândirea sistemică”, a declarat ea pentru CNN, „și evoluează mult mai rapid decât orice sisteme mai ample, mai sustenabile”.

Nu toată lumea este convinsă de rezultatele cercetătorilor

Alți experți afirmă că este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma rezultatele. Ralph Hintemann de la Borderstep Institute for Innovation and Sustainability a declarat că studiul oferă „câteva cifre interesante”, dar că efectele raportate „par foarte ridicate”. „În ceea ce privește schimbările climatice, emisiile generate de producerea energiei pentru centrele de date rămân aspectul mai alarmant”, a adăugat însă acesta.

Marinoni își dorește ca cercetarea să stimuleze mai multe discuții despre modul în care pot fi reduse impacturile inteligenței artificiale.

„Încă ar putea exista timp pentru a lua în considerare posibilitatea unei traiectorii diferite… fără a afecta cererea pentru AI și capacitatea acesteia de a aduce progres omenirii”, a conchis el.