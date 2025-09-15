Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte

Inginerii de la o universitate din Statele Unite lucrează la o nouă modalitate de a alimenta motoarele de rachetă, folosind uraniu lichid pentru o formă mai rapidă și mai eficientă de propulsie nucleară care ar putea permite călătorii dus-întors pe Marte într-un singur an, relatează Gizmodo.

NASA și partenerii săi privați au privirea ațintită asupra Lunii și planetei Marte, cu scopul de a stabili o prezență umană permanentă în afara Pământului. Viitorul călătoriilor spațiale depinde de construirea unor motoare de rachetă capabile să propulseze vehiculele mai departe în spațiu și să facă asta mai rapid. Propulsia termonucleară se află în prezent în prim-planul noilor tehnologii de motoare, vizând reducerea semnificativă a timpului de călătorie și, în același timp, transportarea unor încărcături utile mai mari.

Propulsia nucleară folosește un reactor nuclear pentru a încălzi un combustibil lichid la temperaturi extrem de ridicate, transformându-l în gaz, care este apoi expulzat și utilizat pentru a genera tracțiune. Noul concept de motor, dezvoltat de inginerii de la Universitatea de Stat Ohio și numit de aceștia rachetă nucleară termică centrifugă (CNTR), folosește uraniu lichid pentru a încălzi direct combustibilul rachetei. Procedând astfel, motorul promite o eficiență mai mare decât rachetele chimice tradiționale, precum și decât alte motoare de propulsie nucleară, potrivit unui nou studiu publicat în revista Acta Astronautica.

Dacă se dovedește de succes, CNTR ar putea permite vehiculelor spațiale viitoare să călătorească mai departe folosind mai puțin combustibil. Motoarele chimice tradiționale produc aproximativ 450 de secunde de tracțiune dintr-o anumită cantitate de combustibil, o măsură cunoscută sub numele de impuls specific. Motoarele de propulsie nucleară pot atinge aproximativ 900 de secunde, iar CNTR ar putea ridica această valoare și mai mult.

O călătorie dus către Marte în 6 luni

„Ai putea avea, de exemplu, o călătorie dus către Marte în șase luni, în condiții de siguranță, spre deosebire de aceeași misiune realizată într-un an”, a declarat într-un comunicat Spencer Christian, doctorand la Universitatea de Stat din Ohio și lider al echipei care se ocupă de construirea prototipului CNTR. „În funcție de cât de bine funcționează, prototipul motorului CNTR ne va împinge către viitor”, a mai spus acesta.

CNTR promite rute mai rapide, dar ar putea folosi și diferite tipuri de combustibil, precum amoniac, metan, hidrazină sau propan, care pot fi găsite în asteroizi sau alte obiecte cosmice.

Conceptul se află încă într-un stadiu incipient, iar câteva provocări inginerești trebuie rezolvate înainte ca CNTR să poată zbura în misiuni spre Marte. Inginerii lucrează pentru a se asigura că pornirea, oprirea și operarea motorului nu provoacă instabilități, și să găsească totodată metode de a minimiza pierderile de uraniu lichid.

„Avem o înțelegere foarte bună a fizicii designului nostru, dar există încă provocări tehnice pe care trebuie să le depășim”, a declarat într-un comunicat Dean Wang, profesor asociat de inginerie mecanică și aerospațială la Universitatea de Stat din Ohio și membru al proiectului CNTR. „Trebuie să menținem propulsia nucleară spațială ca o prioritate constantă în viitor, pentru ca această tehnologie să aibă timp să se maturizeze”, a mai spus el.

FOTO articol: Goinyk Volodymyr / Dreamstime.com.