CFR Cluj a oficializat transferul unui jucător venit din Arabia Saudită

Beni Nkololo Foto: UK Sports Pics Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

CFR Cluj a oficializat joi transferul lui Beni Nkololo, jucător în vârstă de 27 de ani, care a evoluat ultima oară în tricoul celor de la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în prima ligă a Arabiei Saudite.

Beni Nkololo a semnat cu CFR Cluj

CFR Cluj se mișcă bine pe piața transferurilor odată cu revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică.

Multipla campioană a României a confirmat joi transferul lui Beni Nkololo, jucător rămas liber de contract după despărțirea de Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în prima ligă a Arabiei Saudite.

Cotat la 500.000 de euro conform Transfermarkt, acesta evoluează pe postul de extremă dreapta.

„Bun venit, Béni Nkololo!

CFRiști, faceți cunoștință cu noua noastră extremă dreaptă! Începând de astăzi, Béni Nkololo se alătură familiei noastre!

Născut în Franța, fotbalistul de 27 de ani vine în Gruia după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în Saudi Pro League în tricoul căreia a jucat 33 de partide, bifând 5 goluri și 5 pase decisive.

Cu peste 200 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franța pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC și SC Lyon, dar și în Australia, pentru Central Coast Mariners.

Îi urăm bun venit și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!” – se arată în comunicatul oficial al clubului.