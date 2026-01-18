CFR Cluj anunță transferul unui fotbalist de la Rapid, în ziua meciului cu Oțelul Galați

CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe fundașul dreapta german Christopher Braun (34 de ani) de la Rapid București.

Christopher Braun a semnat cu CFR Cluj

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formația noastră! Așadar, începând de astăzi, Chris face din nou parte din familia CFR!

Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei noastre în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariții și a avut un rol important în parcursul nostru european din acel sezon.

În ultimele 2 sezoane și jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formație pentru care a strâns 78 de meciuri”, se arată în comunicatul clubului din Gruia.

Cotat de Transfermarkt la 200.000 de euro, Braun a mai jucat de-a lungul carierei la Hamburg U17, VfL 93 Hamburg U19, St. Pauli U19 și II, Wlhelmshaven, VfB Oldenburg, Wattenscheid 09, Fortuna Sittard, Ofi Creta și FC Botoșani.

CFR Cluj joacă duminică, de la ora 17:45, pe teren propriu, împotriva echipei Oțelul Galați. Gazdele ocupă locul 11, cu 26 de puncte, în timp ce oaspeții se află pe locul 7, cu 33 de puncte.