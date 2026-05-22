CFR Marfă a cerut intrarea în faliment. O altă companie feroviară o înlocuiește: „Am învățat lecțiile trecutului”

Operatorul de stat CFR Marfă a depus oficial cererea de intrare în faliment, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea a catalogat momentul ca fiind „cronica unui eșec anunțat”. Compania care înlocuiește CFR Marfă se numește Carpatica Feroviar, iar directorul ei a spus pentru HotNews.ro că numărul de angajați a trecut de 1.000. El promite că nu vor fi repetate greșelile trecutului și nu vor fi cheltuieli inutile.

Oana Gheorghiu a scris pe Facebook că CFR Marfă nu a căzut brusc și că statul român, în loc să vină cu soluții, a ales să acopere problema prin amânări: neîncasări, reeșalonări și anulări de datorii către alte companii de stat.

„Am intrat în pâine cum trebuie”

Înființarea Carpatica Feroviar a fost aprobată de Guvern în toamna lui 2024, iar primii angajați au fost în aprilie 2025 (15 angajați, printre care și Daniel Apostolache, actual director al Carpatica și fost director la CFR Marfă).

Angajările în număr mai mare au început la final de 2025. Compania avea 600 de angajați la început de aprilie, însă ritmul recrutărilor s-a accelerat, mai ales că au fost câștigate licitații și era nevoie rapid de oameni.

Carpatica Feroviar are în prezent circa 1.070 de oameni și ar trebui să ajungă la 1.400 de angajați în iunie, spune directorul.

„CFR Marfă și-a depus cererea de faliment și nu mai prestează ca operator, iar noi executăm planul de business aprobat de Comisia Europeană. CFR Marfă nu mai are licență de transport din data de 9 mai și Carpatica își desfășoară planul de business”, spune pentru HotNews.ro, Daniel Apostolache, șeful Carpatica Feroviar.

„Am intrat în pâine cum trebuie”, spune Apostolache. „La momentul 10 aprilie nu aveam aprobate decât 20% dintre contractele din planul de business, iar acum suntem la 100%”

Numărul de angajați, spune directorul, ar trebui să fie mai mare cu 300 de oameni până la final de iunie. Ținta pentru final de an ar fi 2.100 de angajați, însă este posibil ca activitatea să meargă bine și cu mai puțini.

„Am să testez activitatea cu cei 1.400 de angajați. Ținta este să ajungem la 2.100, dar am să testez cu cei 1.400 de angajați și aș vrea să eficientizez operațiunile într-o plajă cuprinsă între 1.400 și 2.100 de angajați”, spune Apostolache.

Cât de departe ajung trenurile Carpatica Feroviar? Trenurile care transportă sare ajung în Ungaria, trenurile pentru OMV Petrom ajung la Viena, iar către Ucraina sunt trimise trenuri de marfă cu cereale, produse petroliere, ciment și metale, spune șeful Carpatica.

Printre clienții Carpatica Feroviar, spune șeful companiei, se numără Electrocentrale Turceni, Oscar DownStream, Salrom, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Electrocentrale Craiova, Socar și OMV Petrom

Parcul de material rulant al Carpatica Feroviar este compus din 200 de locomotive (electrice și diesel în proporții aproximativ egale) și 6.450 de vagoane. Vârsta medie a flotei de vagoane este de 32 de ani, iar la locomotive, după ultima modernizare, vârsta medie a parcului este de 30 de ani vechime, spune directorul companiei.

Tren al CFR Marfa, Foto: Hotnews

„Nu voi face cheltuieli inutile, am învățat lecția trecutului”

L-am întrebat pe Daniel Apostolache de ce ar merge Carpatica Feroviar, când CFR Marfă, la care și el a fost director, a ajuns în faliment.

„Pentru că poate, pentru că trebuie și pentru că avem cu ce. Eu am dovedit pe mandatul cât am fost director general la CFR Marfă că se poate întâmpla acest lucru. Faptul că am avut acea piatră de moară de gâtul nostru – și anume ajutorul de stat în valoare de 570 milioane de euro din 2020 – mi-a impactat exercițiul și nu am ieșit pe profit total, însă am avut an de an profit operațional”, răspunde Apostolache

Despre ce va urma la Carpatica Feroviar, Apostolache spune că planul de business arată că operatorul va ajunge pe profit. „Nu voi face cheltuieli inutile, am învățat lecția trecutului, am văzut că operatorii privați știu și pot face bine lucrurile și pot să fac și eu bine la compania aceasta”.

CFR Marfă avea la finalul anului trecut 3.000 de angajați și datorii totale de peste 4,7 miliarde lei. Angajații CFR Marfă NU au trecut automat la Carpatica, mai ales că noua companie va avea efective mult mai mici. Nici locomotivele și vagoanele NU au fost transferate automat, ci prin proceduri complexe, fiindcă un transfer automat ar fi fost ilegal.

CFR Marfă avea 32.000 de angajați în 1998, 17.000 de angajați în 2009, a ajuns la sub 9.000 în 2013 și a scăzut la mai puțin de 4.000 în 2021.

Cum s-a născut Carpatica Feroviar

Discuțiile despre compania care va înlocui CFR Marfă s-au intensificat la început de 2023. Pe atunci, Guvernul discuta o ordonanță de urgență, la propunerea Ministerului Transporturilor, pentru înființarea mai multor companii, care să joace roluri strategice în regiune. Printre ele se număra și Carpatica Feroviar, o companie ce urma să aibă obligația legală de a asigura transporturile strategice ale statului român.

În octombrie 2024, Guvernul a aprobat înființarea operatorului feroviar de transport marfă Carpatica Feroviar S.A. Ideea era ca noua companie să înlocuiască treptat CFR Marfă, operator care a decăzut enorm în ultimii 20 de ani. „Carpatica Feroviar SA ar urma să desfășoare activități de interes strategic, dar se va ocupa și cu activități comerciale”, arătau documentele oficiale de atunci.

Estimarea din acel moment era că noua companie ar trebui să fie funcţională în 2025 și că va fi o societate de stat, finanţată din surse proprii.

Carpatica Feroviar, condusă de fostul director CFR Marfă

În martie 2025, directorul CFR Marfă, Daniel Apostolache, demisiona și se anunța faptul că tot el va prelua conducerea Carpatica Feroviar. Apostolache a fost director CFR Marfă timp de trei ani și lucra din 2004 în companie (a început ca inginer la revizia vagoane București Progresu).

La jumătatea lui octombrie 2025, societatea Carpatica Feroviar România anunța că începe procesul de recrutare de personal,

Primul tren Carpatica Feroviar România a circulat în decembrie 2025, transportând cărbune pentru Complexul Energetic Oltenia. Noua companie avea atunci câteva zeci de angajați.