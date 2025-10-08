Charles și William „nu-și mai vorbesc”, regele s-a înfuriat după comentariile fiului său privind viitorul monarhiei

O nouă dramă regală se profilează la orizont. Se pare că, după neînțelegerile sale cu Harry, care s-au atenuat datorită vizitei recente a celui de-al doilea fiu al suveranului la tatăl său, acum, regele nu mai vorbește nici cu Prințul William, scrie La Stampa.

De fapt, se pare că Charles nu este încântat de interviul sincer pe care moștenitorul tronului i l-a dat lui Eugene Levy pentru AppleTV+. Într-atât încât, conform zvonurilor familiei regale, relația dintre cei doi s-a înghețat în tăcere (fără convorbiri telefonice, fără mesaje, fără întâlniri private).

Charles este furios că fiul său a vorbit deschis despre copilăria sa și a sugerat o reformă a monarhiei. „Regele vede asta ca pe o trădare, nu ca pe un act de sinceritate”, a declarat o sursă de la palat pentru ShuterScoop. Vorbind despre Prințul George, William a spus: „Sper să nu ne întoarcem la unele dintre vechile practici cu care a trebuit să creștem eu și Harry și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm la acestea”.

William a confirmat apoi că odată ce va deveni rege, monarhia și-ar putea schimba direcția: „Cred că pot spune cu certitudine că schimbarea face parte din planurile mele. Și o accept și îmi place această schimbare, nu mi-e frică de ea. Asta mă entuziasmează, ideea de a putea aduce schimbarea. Nu o schimbare excesiv de radicală, ci schimbări pe care le cred necesare”.

Declarația Prințului de Wales despre propria copilărie trebuie să-l fi alarmat pe rege, care foarte probabil a legat cuvintele fiului său de divorțul său de Prințesa Diana. Faptul că interviul a fost prezentat ca o „reflecție personală” nu a fost suficient: Charles l-a interpretat ca o mișcare politică calculată.

Împovărat deja de așteptările mari și de problemele de sănătate, regele consideră că tonul lui William amenință unitatea regală într-un moment delicat.

„Nu este vorba doar despre tensiuni familiale, ci despre Coroana însăși”, spune sursa de la palat. Iar deocamdată, rezultatul este că tatăl și fiul nu își vorbesc, ceea ce provoacă agitație la palat. Persoane din interior spun că încrederea suveranului în Prințul de Wales a fost zdruncinată. Cu monarhia pusă sub presiunea de a-și demonstra stabilitatea, doi regi (unul în funcție și celălalt viitor tron) blocați în tăcere este ultimul lucru de care are nevoie Marea Britanie.(Material realizat cu sprijinul Rador radio România)