ChatGPT Atlas. Când marea revoluție a internetului promisă de OpenAI pare doar o iluzie / Ce aduce, de fapt, rivalul Chrome

OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un nou browser care se învârte în jurul chatbotului companiei și care vrea să răspundă la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni niciodată:„Cum ar fi să vorbești cu un browser?”. Speră astfel să atragă din cei 800 de milioane care folosesc deja ChatGPT, însă în interiorul Chrome. Ce arată însă noul produs despre planul OpenAI?

ChatGPT Atlas este evident un atac la adresa supremației Google Chrome, de departe cel mai folosit browser din lume. Însă ce ne aduce nou Atlas? Teoretic, promisiunea noului browser e că dacă folosești mai mult ChatGPT decât Google, atunci poate o să preferi și Atlas, unde e integrat mult mai bine.

ChatGPT poate prelua controlul browserului

Marea inovație adusă de Atlas e că fiecare pagină web e împânzită cu ChatGPT: în stânga, ai întreg istoricul discuțiilor la un click distanță, iar în dreapta îți apare o nouă fereastră de chat.

Mai mult, cei care plătesc abonament la ChatGPT pot să folosească și „agent mode” prin care ChatGPT o să preia controlul browserului și o să îndeplinească taskuri pentru tine. Momentan, e o experiență dureros de înceată și ineficientă, dar și plină de riscuri de securitate, despre care ești și avertizat.

Mai ai și modul cursor în care după ce selectezi o bucată de text apare o fereastră cu ChatGPT deasupra unde poți transforma textul (să-l faci mai scurt, să-l traduci etc). Există și varianta în care acum ChatGPT știe tot istoricul tău de navigare, dacă îl lași și astfel va putea să-ți caute tab-uri din trecut sau să îți dea sugestii mai bune. Dar cam atât.

Merită, deci, trecerea la Atlas?

Pentru moment, noul browser al OpenAI nu pare să aducă nimic neapărat revoluționar în experiența de browsing și pentru majoritatea persoanelor s-ar putea să nu merite efortul de a trece de la bine cunoscutul Chrome la ceva complet nou. Până la urmă, poți să folosești fără probleme și acum ChatGPT. De ce să treci la un browser nou? Doar ca să nu mai schimbi tab-ul?

OpenAI își vrea utilizatorii ChatGPT complet în „ecosistemul” său

Pentru OpenAI însă, lansarea browserului are sens. Cei de la Google și-au dat seama de mult că cu cât mai mulți oameni îi folosesc funcția de search, cu atât mai puternică va deveni compania.

Toate căutările generează informații care pot face funcția mai bună pe viitor, creează noi oportunități de reclame, integrează oamenii mai bine în ecosistemul Google și bineînțeles oferă companiei mult mai multe date pe care le pot vinde apoi advertiserilor.

Acum e rândul OpenAI să facă aceeași încercare. Au deja peste 800 de milioane de oameni care folosesc ChatGPT, dar majoritatea o fac în interiorul Chrome, un browser care deja introduce încet încet funcții A.I. în search.

OpenAI nu vrea să-și piardă publicul. Din contră, vrea să-l angreneze în ecosistemul propriu, iar asta include chatbot-ul ChatGPT, browserul ChatGPT Atlas și chiar noua rețea socială plină de controverse, Sora 2.

Un nivel extraordinar de acces la informații despre utilizatori

ChatGPT nu are reclame deocamdată, dar OpenAI a lăsat să se înțeleagă în trecut că e dispusă să adauge reclame în viitor pentru alte produse sau chiar și pentru ChatGPT.

Acum că avem și Atlas, ChatGPT poate colecta mult mai multe date despre utilizatori din istoricul de browsing. Adică informații extrem de valoroase pentru targetarea de reclame. E un nivel extraordinar de acces și e greu de crezut că OpenAI nu va capitaliza pe asta în viitor.

E un moment bun să ne amintim că această creștere fulminantă din ultimii ani a OpenAI s-a bazat pe ideea că această companie va reuși să ne aducă inteligența artificială generală, practic un computer care poate să gândească și să acționeze ca un om.

Figure, un robot umanoid dezvoltat de Figure AI în parteneriat cu OpenAI cu scopul de a servi în lucru manual, martie 2024. Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Suntem la fel de departe de acel punct ca acum trei ani, când ChatGPT a luat avânt, și pare din ce în ce mai clar că OpenAI e doar încă un gigant tech la fel ca oricare altul. Încă o companie care probabil vrea să adune cât mai multe date despre noi pe care să le vândă apoi advertiserilor.

Când viitorul nu este chiar așa inovator

Până la urmă, OpenAI a lansat tot anul ăsta o rețea socială, dar și funcția de „Instant Checkout” pentru ChatGPT, care integrează Etsy și Shopify. Au prezentat și funcția Pulse, un sistem de notificări de la ChatGPT bazat pe conversațiile anterioare. Asta ne arată destul de clar că marea lor viziune pentru noul internet e, de fapt, tot vechiul internet: conținut generat tot de noi, shopping online și reclame.

Singura diferență e că acest ecosistem are în centru un asistent AI poate să te convingă să intri într-o relație cu el sau că ești a doua venire a lui Iisus pe Pământ.