Chiar avem super-gripă în această iarnă? Răspunsurile unui medic pediatru despre complicațiile care apar la copii, gestionarea simptomelor și prevenție

La gripă debutul este brusc, cu stare generală de obicei alterată, febră mare și frison, dureri musculare, oboseală, durere de cap și simptome respiratorii mai accentuate care pot evolua rapid către alte complicații. FOTO: Shutterstock

Sezonul gripal 2025 a început oficial în România, iar datele recente ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) confirmă o creștere accelerată a îmbolnăvirilor. Camerele de gardă sunt deja aglomerate, iar medicii se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri în perioada imediat următoare.

Pentru a înțelege cum se manifestă gripa la copii în acest sezon, cum o putem deosebi de o simplă răceală și ce pot face părinții pentru a preveni complicațiile, am stat de vorbă cu dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatrie și inițiatoarea proiectului „Busola Pediatrică”.

Deși în spațiul public gripa din această iarnă este adesea numită „super-gripă”, specialiștii atrag atenția că adevăratul pericol nu vine dintr-o agresivitate crescută a virusului, ci din expunerea persoanelor vulnerabile și din suprapunerea cu alte infecții respiratorii circulante.

Dr. Mihaela Guțu-Robu explică modul în care pot fi gestionate acasă simptomele gripei, semnele care impun un control rapid la medic și măsurile simple, dar esențiale, care pot face diferența între o evoluție ușoară și una complicată. De asemenea, ea vorbește despre importanța vaccinării și despre eficiența vaccinului intranazal, care se administrează copiilor.

Dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatrie

Totul Despre Mame: Cum se manifestă gripa la copii în acest sezon, din ce ați observat în cabinet? Există diferențe față de anii trecuți?

Dr. Mihaela Guțu-Robu: Conform Institutului Național de Sănătate Publică, suntem în plin sezon gripal, numărul de cazuri diagnosticate în prima săptămână din decembrie fiind de 3.018 la nivel național. De la debutul actualului sezon gripal am identificat la cabinet, prin intermediul testelor rapide antigenice pentru gripă, exclusiv virusul gripal de tip A. Particular pentru acest sezon este că subclada K a virusului gripal A, care se află în circulație la nivel internațional, este prezentă și în țara noastră.

Raportat la aceeași perioadă a iernii din sezonul gripal 2024-2025, se observă o diferență, întrucât la acel moment subclada K a virusului gripal A nu era prezentă în același grad și erau deja diagnosticate cazuri cu gripă de tip B.

Și în acest sezon regăsim tabloul clinic caracteristic: debut brusc cu febră moderată spre mare, frisoane, stare generală modificată, oboseală accentuată, însoțită de dureri musculare și durere în gât, secreții nazale, tuse. Deși în mass-media gripa din această iarnă a fost denumită “super-gripa”, infecția nu este mai severă decât în sezoanele precedente.

Infectarea persoanelor la risc (copii mici, bătrâni peste 65 de ani, gravide, pacienți cu afecțiuni preexistente, persoane instuționalizate, etc.) sau co-infecția cu alte virusuri circulante în această perioadă (RSV, SARS-COV2) poate determina o infecție mai severă.

