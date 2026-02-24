China anunță restricții la export care să oprească „remilitarizarea” Japoniei

China a interzis exportul de produse cu dublă utilizare către 20 de entități japoneze despre care susține că aprovizionează armata Japoniei, a anunțat marți Ministerul Comerțului de la Beijing, în cea mai recentă escaladare a unei dispute cu Tokyo, transmite Reuters.

China își folosește influența asupra lanțurilor de aprovizionare pentru a intensifica presiunea asupra guvernului de la Tokyo chiar și după ce prim-ministrul Sanae Takaichi, care a stârnit furia Beijingului prin comentariile făcute în noiembrie despre Taiwan, a obținut un mandat puternic în urma unei victorii categorice obținute la alegerile de luna aceasta.

Măsurile anunțate acum de China vizează divizii ale unor mari conglomerate industriale japoneze, precum diviziile de construcții navale și motoare aeronautice ale Mitsubishi Heavy Industries, a precizat Ministerul Comerțului de la Beijing.

În practică, regulile întrerup accesul companiilor japoneze la cele șapte pământuri rare și la materialele asociate aflate în prezent pe lista chineză de control pentru produse cu dublă utilizare, alături de o gamă largă de alte minerale critice supuse reglementărilor. Noile reguli interzic exporturile de pământuri rare precum disprosiu, ytriu sau samariu, care joacă roluri mici ca volum, dar sunt vitale în producția de automobile, avioane, arme și electronice de consum.

Măsura luată de China va lovi în marile companii ale Japoniei

Reuters notează că nu este clar cât timp ar putea dura până când eventualele penurii vor deveni o problemă pentru economia japoneză. Companiile nipone sunt cunoscute pentru menținerea unor stocuri de pământuri rare și, până cel puțin în decembrie 2025 – cea mai recentă lună pentru care sunt disponibile date privind exporturile -, China a trimis în mod regulat transporturi mari către Japonia.

China are o listă de control la export care cuprinde aproximativ 1.100 de produse și tehnologii cu dublă utilizare, iar producătorii trebuie să obțină o licență pentru a le putea livra peste hotare, indiferent cine este utilizatorul final.

„Măsurile anunțate astăzi sunt complet inacceptabile și profund regretabile”, a declarat Kei Sato, secretarul adjunct al cabinetului japonez, într-o conferință de presă.

El a precizat că guvernul de la Tokyo a cerut retragerea restricțiilor.

Restricțiile au fost menite să limiteze „remilitarizarea” Japoniei și ambițiile sale nucleare, a transmis Ministerul Comerțului din China, adăugând că organizațiilor și persoanelor din străinătate le este de asemenea interzis să transfere către entitățile incluse pe listă produse cu dublă utilizare de origine chineză.

Companiile pot solicita permisiunea de a vinde către entitățile incluse pe listă în „circumstanțe speciale” care necesită exportul, a precizat ministerul.

„Se poate spune că este o formă de contrabalansare a relației Japonia-SUA și a eforturilor suplimentare de apărare ale Japoniei”, a declarat pentru Reuters Ryo Sahashi, profesor la Universitatea din Tokyo.

Japonia lucrează la o nouă strategie de apărare

Prim-ministra japoneză Takaichi s-a angajat să revizuiască cele trei documente fundamentale de securitate ale Japoniei pentru a elabora o nouă strategie de apărare și să accelereze revizuirea regulilor privind exporturile militare, pentru a extinde vânzările peste hotare și a consolida companiile din domeniul apărării.

Ea a accelerat consolidarea militară lansată în 2023, care va dubla cheltuielile de apărare ale Japoniei la 2% din PIB până la sfârșitul lunii martie. În sume absolute, țara insulară a devenit treptat unul dintre cei mai mari cheltuitori în domeniul militar la nivel mondial, în pofida constituției sale pacifiste.

Japonia are a cincea cea mai mare economie din lume, cu un PIB estimat de FMI pentru 2026 la 4,46 trilioane de dolari.

Ministerul Comerțului din China a adăugat, de asemenea, alte 20 de entități japoneze – inclusiv Subaru Corp, Itochu Aviation și Mitsubishi Materials – pe o listă de monitorizare, afirmând că nu a putut verifica utilizatorii finali sau destinațiile finale ale produselor lor cu dublă utilizare.