„Doamna de Fier” a Japoniei a obținut o victorie istorică la alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru a-și testa popularitatea

Prim-ministra japoneză Sanae Takaichi se înclină în fața alegătorilor înaintea unui discurs pe care l-a ținut în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 8 februarie 2026, FOTO: Philip Fong / AFP / Profimedia Images

Coaliția prim-ministrei japoneze Sanae Takaichi a obținut duminică o victorie electorală istorică care deschide calea implementării reducerilor de taxe promise și creșterii cheltuielilor militare menite să contracareze China, transmite Reuters.

Conservatoarea Takaichi, care în octombrie anul trecut a devenit prima femeie aleasă premier al Japoniei, spune că este inspirată de „Doamna de Fier” a Marii Britanii, Margaret Thatcher. Ea a obținut acum pentru Partidul Liberal Democrat 316 din cele 465 de mandate din camera inferioară a parlamentului – cel mai bun rezultat din istoria partidului.

Împreună cu partenerul de coaliție, Partidul Inovației din Japonia, cunoscut ca „Ishin”, Takaichi controlează 352 de mandate, adică o supermajoritate de două treimi. Aceasta este crucială întrucât îi facilitează adoptarea măsurilor legislative dorite, întrucât supermajoritatea din camera inferioară a legislativului de la Tokyo poate depăși opoziția celei superioare, unde coaliția lui Takaichi nu deține majoritatea.

„Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politici – în special o schimbare importantă a politicii economice și fiscale, precum și întărirea politicii de securitate”, a declarat Takaichi într-un interviu televizat, pe măsură ce rezultatele erau anunțate.

„Acestea sunt politici care au atras multă opoziție… Dacă am primit sprijinul electoratului, atunci trebuie cu adevărat să abordăm aceste probleme cu toată forța noastră”, a subliniat ea.

Sanae Takaichi prezintă rezultatele alegerilor din 8 februarie 2026 la sediul Partidului Liberal Democrat japonez, FOTO: Yoshitaka Nishi / AP / Profimedia Images

Victoria lui Sanae Takaichi, obținută într-un scrutin de iarnă rar în Japonia

Președintele american Donald Trump a felicitat-o pe Takaichi pentru rezultat, urându-i „mult succes în promovarea agendei tale conservatoare, de pace prin forță”.

„Decizia îndrăzneață și înțeleaptă a Sanaei de a convoca alegeri a dat roade din plin”, a spus Trump într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare. El urmează să o primească pe Takaichi la Casa Albă luna viitoare.

În vârstă de 64 de ani, Takaichi a convocat alegeri anticipate, o raritate în Japonia pe timp de iarnă, pentru a profita de nivelul ridicat al popularității sale personale, de la preluarea conducerii Partidului Liberal Democrat, aflat de mult timp la guvernare.

Reuters notează că alegătorii au fost atrași de imaginea ei de politician direct și muncitor, chiar dacă orientările sale naționaliste și accentul pus pe securitate au tensionat puternic relațiile cu China, puternicul vecin al Japoniei, în timp ce promisiunile de reduceri de taxe au neliniștit piețele financiare.

Locuitorii au înaintat cu greu prin zăpadă pentru a vota, iar ninsorile record din unele regiuni au blocat traficul și au obligat unele secții de votare să se închidă mai devreme. A fost doar al treilea scrutin organizat în luna februarie în Japonia în întreaga sa istorie postbelică, alegerile fiind de regulă convocate în luni mai blânde din punct de vedere al temperaturilor și condițiilor meteo.

Panou cu publicitate electorală pentru alegerile organizate de Japonia pe 8 februarie 2026, FOTO: Yuichi Yamazaki / AFP / Profimedia

O conservatoare populară în rândul tinerilor din Japonia

Keidanren, principala organizație de lobby a mediului de afaceri din Japonia, a salutat victoria lui Takaichi ca o restaurare a stabilității politice. „Economia Japoniei se află acum într-un moment critic pentru atingerea unei creșteri sustenabile și solide”, a declarat Yoshinobu Tsutsui, președintele organizației patronale.

Partidul Liberal Democrat, care a guvernat Japonia aproape în întreaga sa perioadă postbelică, pierduse controlul ambelor camere ale parlamentului în alegerile la termen organizate de Japonia în ultimele 15 luni, sub predecesorul lui Takaichi, Shigeru Ishiba. Acesta a demisionat în luna septembrie a anului trecut.

Takaichi a reușit să inverseze soarta partidului, mesajele și stilul ei rezonând puternic cu alegătorii tineri. Ea a declanșat chiar un fenomen numit „sanakatsu”, tradus aproximativ ca „Sanae-mania”. Geanta ei și stiloul roz cu care își notează ideile în parlament au devenit extrem de căutate.

China, deloc încântată de victoria lui Takaichi

La câteva săptămâni după preluarea funcției, Takaichi a declanșat cel mai mare conflict diplomatic cu Beijingul din ultimul deceniu, prezentând public modul în care Tokyo ar putea răspunde unui atac chinez asupra Taiwanului, insula democratică revendicată de China.

China a reacționat prin mai multe contramăsuri, inclusiv prin îndemnarea cetățenilor săi să nu călătorească în Japonia.

Președintele taiwanez Lai Ching-te a fost unul dintre primii lideri străini care au felicitat-o pe Takaichi pentru victoria electorală, declarând că speră ca aceasta să „aducă un viitor mai prosper și mai sigur pentru Japonia și partenerii săi din regiune”.

Mandatul puternic al lui Takaichi ar putea accelera planurile sale de consolidare a apărării Japoniei, ceea ce ar înfuria și mai mult Beijingul, care o acuză că încearcă să reînvie trecutul militarist al țării.

Shinjiro Koizumi, ministrul japonez al Apărării, a declarat duminică seara într-o intervenție televizată că dorește să continue politicile de întărire a apărării Japoniei, în paralel cu menținerea dialogului cu China.

„Beijingul nu va primi cu bucurie victoria lui Takaichi”, a declarat pentru Reuters David Boling, director la Asia Group, o firmă care consiliază companii în materie de risc geopolitic.

„China se confruntă acum cu realitatea că ea este ferm instalată la putere, iar eforturile sale de a o izola complet au eșuat”, a mai spus acesta.