China are o nouă poziție în conflictul din Iran. „Nu este de ajuns o zi cu frig pentru a se forma un strat de gheață de un metru”

Ministrul chinez de externe Wang Yi la Conferința de Securitate de la München, pe 14 februarie 2026. FOTO: Björn Trotzki / imago stock and people / Profimedia

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat marți că speră ca părțile implicate în conflictul din Iran să rămână angajate în eforturile de a ajunge la un armistițiu și să continue pe drumul unui compromis, astfel încât să se întâlnească la mijloc, scrie Reuters.

Teheranul a susținut marți că Washingtonul a încălcat armistițiul după ce SUA au efectuat ceea ce au catalogat drept „lovituri de autoapărare”, efectuate în sudul Iranului, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a spus că negocierea unui acord care să pună capăt conflictului va mai „dura câteva zile”.

„Sperăm că părțile implicate vor rămâne angajate în eforturile de a ajunge la un armistițiu și vor continua pe drumul întâlnirii la mijloc, astfel încât pacea să se poată restabili în Orientul Mijlociu cât mai curând posibil”, le-a spus Wang reporterilor, la sediul Națiunilor Unite (ONU) din New York, după ce a prezidat o ședință a Consiliului de Securitate format din 15 membri.

„Așa cum am mai spus, nu este de ajuns o zi cu frig pentru a se forma un strat de gheață de un metru, iar problemele de lungă durată nu pot fi rezolvate peste noapte”, a adăugat Wang.

„Cu toate acestea, fiecare pas înainte în negocieri aduce mai multă speranță pentru pace, și dacă conflictul se încheie mai devreme chiar și cu o zi, atunci cu atât mai puține victime civile vor fi”, a mai spus ministrul chinez de Externe.