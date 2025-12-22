China deschide un nou front în războiul comercial cu UE / Taxe vamale importante anunțate de la Beijing

China va impune taxe vamale provizorii asupra anumitor produse lactate importate din UE, o măsură de compensare pentru taxele vamale aplicate de blocul comunitar vehiculelor electrice din China, scrie Reuters.

Decizia Chinei de a impune taxe vamale provizorii între 21,9% și 42,7% asupra anumitor produse lactate importate din UE începând cu 23 decembrie este „nejustificată și nefondată”, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Comisia consideră că ancheta se bazează pe acuzații discutabile și dovezi insuficiente și că, prin urmare, măsurile sunt nejustificate și nefondate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt Olof Gill.

China a anunțat luni că va impune taxe vamale provizorii asupra anumitor produse lactate importate din Uniunea Europeană, după încheierea primei faze a unei anchete privind subvențiile, considerată pe scară largă drept o măsură de compensare pentru taxele vamale aplicate de blocul comunitar vehiculelor electrice din China, scrie Reuters.

Taxele vor varia între 21,9% și 42,7%, deși majoritatea companiilor vor plăti în jur de 30%, și vizează produse precum laptele și brânza, inclusiv celebra brânză albastră franceză Roquefort.

Decizia de luni este provizorie și ar putea fi revizuită atunci când se va lua o hotărâre definitivă. China a redus semnificativ taxele provizorii la carnea de porc în decizia sa finală de săptămâna trecută.

Tensiuni comerciale din 2023

Tensiunile comerciale cu UE au izbucnit în 2023, când Comisia Europeană – care coordonează politica comercială a blocului – a lansat o anchetă privind subvențiile oferite de Beijing vehiculelor electrice fabricate în China.

Beijingul a răspuns, impunând vamale asupra importurilor de coniac, carne de porc și acum produse lactate din UE.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul cărnii de porc, Beijingul a redus sau a limitat de mai multe ori impactul taxelor sale, scutind parțial marii producători de coniac.

Ministerul comerțului din China a declarat că negocierile privind taxele vamale ale blocului european pentru vehiculele electrice au fost reluate în această lună. Însă discuțiile erau programate să se încheie săptămâna trecută și de atunci, nicio declarație nu a mai fost făcută.

Un diplomat european de rang înalt din Beijing a declarat săptămâna trecută că între cele două părți rămân probleme importante de rezolvat.

Ce spune China

China a importat în 2024 produse lactate în valoare de 589 de milioane de dolari, care fac obiectul anchetei actuale, o valoare similară cu cea din 2023.

Ministerul Comerțului a declarat într-un comunicat că a găsit dovezi că importurile de produse lactate din UE erau subvenționate și afectau producătorii chinezi.

Aproximativ 60 de firme, printre care Arla Foods, proprietarul mărcilor Lurpak și Castello, vor plăti taxe între 28,6% și 29,7%.

Sterilgarda Alimenti SpA din Italia va plăti cea mai mică rată, de 21,9%, în timp ce FrieslandCampina Belgium N.V. și FrieslandCampina Nederland B.V. vor plăti cea mai mare rată, de 42,7%.

Firmele care nu au participat la anchetă vor plăti cea mai mare rată.

Decizia va fi probabil bine primită de producătorii chinezi, care se confruntă cu un surplus de lapte și cu scăderea prețurilor.

China, al treilea producător mondial de lapte, a îndemnat anul trecut producătorii să reducă producția și să sacrifice vacile mai bătrâne și mai puțin productive.