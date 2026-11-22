Ministerul Comerțului din China a condamnat duminică recenta decizie a Statelor Unite de a bloca accesul direct al giganților chinezi din domeniul telecomunicațiilor la numerele de telefon americane, calificând această măsură drept „răuvoitoare”, transmite AFP.

Ordonanța aprobată joi prin votul autorității americane pentru comunicații (FCC) vizează limitarea accesului la numerele americane pentru „actori rău intenționați” considerați responsabili de „campanii ilegale de apeluri automate”.

Printre entitățile vizate se numără marile grupuri de telecomunicații China Unicom, China Telecom și China Mobile.

Beijingul amenință cu propriile măsuri

„Fără niciun temei factual, (FCC) a încălcat principiile nediscriminării și concurenței loiale pentru a calomnia fără reținere și a reprima în mod răuvoitor companiile chineze de telecomunicații”, a declarat Ministerul Comerțului din China într-un comunicat publicat online.

Măsurile recente ale FCC „contravin consensului important la care au ajuns cei doi șefi de stat”, a adăugat acesta.

Se „compromit stabilitatea relațiilor economice și comerciale sino-americane”, a continuat ministerul, solicitând Washingtonului să „revoce” aceste măsuri și subliniind că China ar putea lua propriile măsuri.

Aceste critici din partea Beijingului vin la câteva zile după întâlnirea dintre președintele chinez, Xi Jinping, și omologul său american, Donald Trump, în cadrul unui summit de la Shenzhen, unde liderul chinez a salutat relațiile „stabile și îmbunătățite” cu Washingtonul.

Nu e prima măsură contra companiilor chineze

Potrivit FCC, „proliferarea entităților care inițiază apeluri”, atât în Statele Unite, cât și în străinătate, reprezintă „noi provocări” pentru securizarea rețelelor vocale ale țării în fața apelurilor automate ilegale.

Autoritatea de reglementare americană a inclus deja pe o listă neagră echipamentele de telecomunicații fabricate de gigantul tehnologic Huawei și de mai multe alte companii chineze, din motive de securitate națională.

În octombrie, FCC a decis să interzică laboratoarelor chineze să testeze echipamente electronice destinate Statelor Unite începând cu decembrie 2028, avertizând că aceste practici deschid un „acces critic” către rețelele de comunicații americane.

FCC a declarat că a început să investigheze aceste „laboratoare necorespunzătoare” după ce a descoperit, în 2024, că Huawei opera un laborator de testare acreditat de autoritatea americană.