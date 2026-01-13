China ia fața SUA și prezintă primul sistem de a seta ora pentru Lună, cu o precizie de până la 1.000 de ani

Un grup de cercetători din China a conceput primul software de stabilire a timpului pe Lună, menit să ajute la sincronizarea ceasurilor noastre cu cele de pe satelitul natural al Pământului, relatează Gizmodo.

Pe măsură ce cursa dintre SUA și China pentru a pune din nou un om pe Lună se intensifică, există mai multe încercări în desfășurare de a stabili un timp lunar universal pe care viitoarele misiuni să se poată baza. China susține însă că este prima care și-a reglat ceasurile lunare și și-a pus noul instrument la dispoziția publicului pentru utilizare.

Cercetători de la Observatorul Purple Mountain din China au dezvăluit LTE440, acronim de la Lunar Time Ephemeris, într-un articol publicat recent în revista Astronomy & Astrophysics. Software-ul ține cont de gravitația mai slabă a Lunii și de mișcarea acesteia prin spațiu pentru a sincroniza ceasurile lunare cu timpul de pe Pământ.

Cum funcționează timpul lunar

Timpul trece diferit pe Lună față de Pământ. Teoria relativității generale a lui Einstein a arătat că scurgerea timpului este influențată de gravitație și de mișcare, iar timpul curge mai lent în câmpuri gravitaționale mai puternice.

Luna are o gravitație mult mai slabă decât Pământul, ceea ce duce la o mică diferență de timp între cele două corpuri. Un ceas aflat pe Lună câștigă 58 de microsecunde la fiecare 24 de ore. Nu pare mult, dar această diferență se acumulează în timp, rezultând un decalaj mai mare care ar putea afecta navigația și comunicațiile pe Lună.

În prezent, misiunile către Lună comunică cu Pământul folosind Ora universală coordonată (UTC), care este legat de un ansamblu de ceasuri atomice. Dacă lucrurile vor decurge conform planurilor făcute de agențiile spațiale ale SUA și Chinei, numărul viitoarelor călătorii spre Lună va crește în viitorul apropiat, astfel că este nevoie de o nouă metodă de măsurare a timpului pentru a asigura o precizie mai bună.

Noul software prezentat de cercetătorii chinezi se bazează pe date extrem de precise despre mișcarea Lunii pentru a urmări orice modificări ale diferenței de timp dintre Pământ și satelitul său natural. Cercetătorii au introdus apoi aceste calcule într-un software automatizat care le permite utilizatorilor să compare diferența de timp dintre Pământ și Lună în orice moment dat.

LTE440 automatizează, în esență, calculele complexe necesare pentru determinarea discrepanțelor de timp dintre Pământ și Lună. Cercetătorii care au dezvoltat instrumentul susțin că acesta rămâne precis timp de 1.000 de ani în viitor, eliminând necesitatea calculelor manuale atunci când se pregătesc misiuni lunare cu mulți ani în avans.

SUA și China pregătesc fiecare noi misiuni către Lună

NASA se pregătește să lanseze misiunea Artemis 2 chiar din luna februarie, iar Artemis 3 – care va include prima aselenizare de la Programul Apollo încoace – este programată pentru 2028, după mai multe amânări succesive. Agenția spațială a SUA plănuiește ca în viitor să stabilească o prezență umană sustenabilă pe suprafața Lunii.

China are planuri similare, vizând aselenizarea primului său echipaj de astronauți până în 2030.

Casa Albă a însărcinat deja NASA să dezvolte un Timp Lunar Coordonat până la sfârșitul acestui an. Anul trecut, legiuitoarea democrată Jennifer McClellan a avansat legea „Celestial Time Standardization Act” în cadrul Comisiei pentru Știință, Spațiu și Tehnologie a Camerei Reprezentanților, pentru a stabili un standard de timp pentru Lună și alte corpuri cerești.

Ideea este ca un timp lunar standard să fie adoptat la nivel global, nu doar de agențiile spațiale internaționale, ci și de partenerii comerciali. „Vreau să mă asigur că Statele Unite, în general, și NASA, în mod special, sunt liderii în crearea acestui standard de timp”, a declarat McClellan într-un interviu acordat cu un an înainte site-ului Gizmodo, specializat în subiecte legate de știință și tehnologie. „Așadar, acest proiect de lege va contribui la asigurarea faptului că preluăm conducerea, lăsând NASA, în numele SUA, să conducă dezvoltarea unui standard de timp ceresc”, a subliniat ea.

Chiar dacă Beijingul pare să fi luat acum fața NASA, eforturile sale sunt în continuare în desfășurare. În mod similar, Agenția Spațială Europeană a deschis aplicații pentru companii care să o ajute să dezvolte un ceas lunar standardizat.

„În mod ideal, toate aceste entități diferite ar putea dezvolta un ceas lunar aplicabil la nivel global, care să poată fi utilizat de parteneri internaționali. Software-ul pus la dispoziția publicului de China reprezintă un prim pas bun, dar mai este încă mult de lucru de făcut, pe măsură ce noua cursă spațială se încinge”, subliniază Gizmodo.