China oferă recompensă pentru informații despre o unitate de „război psihologic” a Taiwanului

Poliţia chineză a anunţat sâmbătă o recompensă de 1.400 de dolari pentru oricine ar putea oferi informaţii despre 18 persoane pe care le consideră că ar fi ofiţeri taiwanezi implicaţi în operaţiuni de război psihologic, pe care îi acuză de răspândirea unor mesaje „separatiste”, la o zi după ce Taiwanul s-a angajat să-şi consolideze apărarea, relatează Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

China consideră Taiwanul – guvernat democratic – drept teritoriu al său, în pofida obiecţiilor puternice ale guvernului de la Taipei, şi şi-a intensificat presiunea militară şi politică asupra insulei.

Biroul de securitate publică din oraşul chinez Xiamen, situat vizavi de Taiwan, de cealaltă parte a Strâmtorii Taiwan, a declarat că cei 18 ar fi membri de bază ai „unităţii de război psihologic” a armatei taiwaneze şi a publicat fotografiile, numele şi date din cărţile de identitate taiwaneze ale acestora.

Această unitate ar avea şase divizii care îndeplinesc misiuni de „dezinformare, culegere de informaţii, operaţiuni tactice de război psihologic, difuzare de propagandă şi mobilizare”, se afirmă într-un comunicat al biroului citat.

Aceştia „complotează de mult timp pentru a incita la activităţi separatiste”, se menţionează în comunicat, care precizează că vor fi oferite recompense de până la 10.000 de yuani (1.400 de dolari, 1.200 de euro) pentru informaţii care vor duce la arestarea lor.

Unitatea respectivă a lansat site-uri web pentru campanii de denigrare, a creat jocuri subversive care incită la secesiune, a produs conţinuturi video false pentru a induce în eroare, a operat posturi de radio ilegale pentru „infiltrare” şi a manipulat opinia publică cu resurse provenite de la „forţe externe”, a transmis agenţia de presă Xinhua într-o relatare separată.

Ministerul taiwanez al Apărării nu a făcut niciun comentariu deocamdată. Anunţul de căutare este în mare parte simbolic, având în vedere că ofiţerii de informaţii taiwanezi nu vizitează în mod deschis China continentală, iar sistemul juridic chinez nu are jurisdicţie asupra insulei.

Oferta de recompensă vine la o zi după ce preşedintele taiwanez, William Lai, a anunţat dezvoltarea unui „sistem riguros de apărare antiaeriană” pentru a face faţă presiunii crescânde din partea Chinei, care consideră insula ca fiind „parte inalienabilă” a teritoriului său.

William Lai, cunoscut şi sub numele Lai Ching-te, s-a angajat vineri să depună eforturi mai mari pentru consolidarea apărării Taiwanului, îndemnând China să renunţe la utilizarea forţei pentru a cuceri insula. China a reacţionat virulent, numindu-l pe Lai „rebel” şi „instigator la război”.

Comunicatul chinez solicită, de asemenea, populaţiei taiwaneze să fie conştientă de pericolele apărării „independenţei” Taiwanului şi să se distanţeze de forţele separatiste „prin acţiuni concrete, cum ar fi furnizarea de indicii cu privire la activităţile lor ilegale”.

Emiterea acestui tip de comunicat este pur simbolică, întrucât autorităţile din China continentală nu au jurisdicţie reală asupra Taiwanului, teritoriu care se autoguvernează din 1949.

Anunţul se înscrie într-un climat de tensiuni crescânde între Beijing şi Taipei, după lansarea de către Taiwan a unui nou sistem de apărare denumit „T-Dome”.

Pe lângă anunţul privind îmbunătăţirea sistemelor sale defensive, preşedintele taiwanez a îndemnat vineri China să „renunţe la utilizarea forţei sau la constrângere pentru a schimba status quo-ul în strâmtoarea Taiwan”.

Ca reacţie, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a avertizat că Lai conduce insula către „un scenariu periculos de conflict armat” şi l-a acuzat că „fabrică tot felul de minciuni pentru a promova independenţa prin forţă, opunându-se reunificării” cu partea continentală a Chinei, potrivit EFE.