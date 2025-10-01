Trump anunță când se întâlnește Xi Jinping și ce subiect important vor discuta: „Fermierii noștri sunt afectați deoarece China nu mai cumpără”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că soia va fi un subiect important de discuție atunci când se va întâlni, peste patru săptămâni, cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters.

„Cultivatorii de soia din țara noastră sunt afectați deoarece China, doar din motive de „negociere”, nu cumpără”, a scris Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Importatorii chinezi nu au cumpărat încă boabe de soia din recolta de toamnă din Statele Unite, ca urmare a războiului comercial dintre Washington și Beijing, fapt ce i-a costat pe fermierii americani miliarde de dolari în vânzări pierdute.

Citește și Taxele vamale impuse Chinei de SUA au ajuns la 145%

Toamna este în mod normal sezonul principal de comercializare a producției de soia americană, deoarece atunci aduc fermierii recoltele proaspete de pe câmpurile lor, iar cumpărătorii globali așteaptă ca principalul furnizor, care este Brazilia, să-și strângă următoarea recoltă.

Iar China, care este principalul importator de soia din lume, s-a orientat către America de Sud pentru aprovizionare, evitând culturile americane, ceea ce a pus presiune pe contractele futures pentru soia la Bursa de cereale de la Chicago.

Luna trecută, Donald Trump a declarat că el și Xi Jinping au făcut progrese în ceea ce privește un acord asupra TikTok în timpul unei convorbiri telefonice și că urmează să se întâlnească față în față în Coreea de Sud pentru a discuta despre comerț, droguri ilicite și războiul Rusiei în Ucraina.