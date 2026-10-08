China vrea să preia conducerea OMS cu cineva care s-a ocupat de răspunsul ei la pandemia de COVID-19

China a anunțat joi că a nominalizat o oficială din domeniul sănătății pentru alegerile care vor decide cine îi va urma lui Tedros Adhanom Ghebreyesus în funcția de director general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), transmite Reuters.

China consideră că, dacă va fi aleasă, Song Li va ajuta OMS să joace un rol mai activ în îmbunătățirea sănătății și bunăstării întregii omeniri. Comentariile au fost făcute joi de Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe.

„Dezvoltarea sănătății la nivel mondial mai are un drum lung de parcurs. Rolul directorului general al OMS este deosebit de important în ceea ce privește asigurarea unor progrese constante”, a spus Mao.

„Nominalizarea făcută de China contribuie la promovarea în comun a construirii unei comunități globale a sănătății și demonstrează sprijinul ferm al Chinei pentru multilateralism”, a adăugat ea.

Reuters amintește că Beijingul a căutat de mult timp să obțină mai multe responsabilități în cadrul agențiilor ONU și al altor organisme multilaterale, în timp ce Statele Unite, sub președintele Donald Trump, își reduc implicarea în cadrul ONU și al multor organisme internaționale.

Cine este Song Li, propunerea Chinei pentru șefia OMS

Song, o înaltă oficială din domeniul sănătății publice, are 20 de ani de experiență în politicile privind sănătatea maternă și infantilă, precum și în cooperarea internațională.

Potrivit unei biografii oficiale, ea a avut un rol activ în răspunsurile naționale la principalele crize de sănătate publică, inclusiv SARS, epidemiile de gripă aviară și COVID-19.

Ea a fost de asemenea redactorul-șef al unui document cu întrebări și răspunsuri privind prevenirea și controlul COVID-19, elaborat în 2020 pentru a stabili standarde naționale privind gestionarea sănătății materne și infantile în timpul pandemiei.

Administrația Trump a criticat în repetate rânduri modul în care OMS a gestionat pandemia și a acuzat organizația de părtinire în favoarea Chinei, țara în care a apărut COVID-19, acuzații pe care OMS le respinge.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, actualul director general al OMS, nu mai poate candida pentru încă un mandat, FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Care sunt celelalte țări care au propus candidați pentru conducerea OMS

OMS va publica lista completă a candidaților după ultimele reuniuni ale comitetelor regionale, așteptate la începutul lunii noiembrie.

Șase candidați, reprezentând Arabia Saudită, Belgia, Qatar, Botswana, Indonezia și Spania, și-au făcut deja publice identitățile pe site-ul OMS.

Un fost oficial de rang înalt al OMS a declarat pentru Reuters că Beijingul ar putea folosi această candidatură ca pârghie pentru a obține o influență mai mare în cadrul OMS, asigurându-se că în organizație vor exista mai mulți oficiali chinezi în funcții de conducere.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri la nivel mondial în timpul pandemiei de COVID-19, nu mai poate candida deoarece funcția de director general a OMS este limitată la două mandate.

El a fost ales pentru un al doilea mandat în mai 2022, în pofida unui val de controverse care au zguduit instituția sub conducerea sa.