Christina Applegate a fost externată după mai multe luni petrecute în spital din cauza bolii incurabile de care suferă

Actrița americană Christina Applegate s-a întors acasă după o spitalizare care a durat mai multe luni, pe fondul luptei sale continue cu scleroza multiplă. Vestea că actrița în vârstă de 54 de ani, laureată a premiului Emmy, a fost internată, apăruse la sfârșitul lunii martie, relatează Variety.

Tabloide precum Daily Mail și Page Six au scris primele despre internarea actriței, relatând la momentul respectiv că persoanele apropiate de Applegate se pregăteau pentru ce era mai rău.

Ea este căsătorită din 2013 cu basistul olandez Martyn LeNoble, cei doi având împreună o fiică în vârstă de 15 ani.

Însă Applegate a transmis în aprilie un mesaj pe Instagram în care le-a spus fanilor că se simte „mai puternică și mai bine în fiecare zi”.

O sursă a declarat acum pentru Variety că „totul este în regulă” cu Applegate, în contextul veștii că actrița s-a întors acasă.

Applegate a anunțat în august 2021 că fusese diagnosticată cu scleroză multiplă. Boala este una neurologică progresivă care afectează sistemul nervos, putând duce în cele din urmă la pierderea vederii și paralizie.

Circumstanțele exacte ale spitalizării lui Applegate rămân neclare, deși în ultimii ani ea a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă trăind cu această boală. Într-un interviu acordat în luna februarie ea a dezvăluit că din cauza avansării bolii acum este imobilizată la pat majoritatea timpului.

Christina Applegate și fiica sa, Sadie, la ediția din 2023 a Premiilor Emmy, FOTO: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Christina Applegate, mesaj de pe patul de spital

„Vă mulțumesc pentru valul de dragoste și pentru toate urările de bine”, a mai scris Applegate pe Instagram în perioada în care era internată.

„Problemele de sănătate sunt o constantă în viața mea, dar sunt o femeie puternică și devin mai puternică și mă simt mai bine cu fiecare zi. Îmi iau o perioadă pentru a mă concentra asupra sănătății mele, dar voi reveni curând cu mai multe de spus”.

Vestea spitalizării lui Applegate a apărut la câteva săptămâni după publicarea volumului său de memorii, „You With the Sad Eyes” (Tu, cea cu ochii triști).

Înainte de spitalizare ea pornise într-un turneu de promovare a cărții, participând prin intervenții online la emisiuni de tip talk-show.

Ultimul rol al lui Applegate a fost într-un apreciat serial Netflix

Cariera lui Applegate, pe care rolurile din serialul „Familia Bundy” și filmul „Anchorman” au făcut-o celebră, a intrat într-un con de umbră din cauza problemelor de sănătate prin care a trecut cu mult înainte de noul diagnostic cu scleroză multiplă.

Ea a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2008, boală din cauza căreia a fost nevoită să sufere o dublă masectomie.

Ultimul ei rol înainte de diagnosticul cu scleroză multiplă a fost în „Dead to Me” (Nu mai exiști pentru mine), un apreciat serial Netflix de comedie neagră. Serialul a fost difuzat de platforma de streaming între 2019 și 2022 și a fost apreciat de criticii de film, având din partea acestora o rată a aprobării de 89% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Filmările pentru cel de-al treilea sezon au avut loc în perioada în care actrița primise diagnosticul.