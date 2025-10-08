Ciclonul Barbara în România, ce arată acum prognoza. Meteorologii spun că emiterea codului roșu „nu a fost nicio exagerare”. „A plouat și de trei ori mai mult decât media lunară”

„Este o situație deosebită, iar prognoza s-a îndeplinit” a spus pentru HotNews.ro, Florinela Georgescu, director la ANM, după ce în spațiul public au apărut critici legate de avertizările meteo cod roșu. Meteorologii au explicat și cum va evolua ciclonul Barbara, care traversează acum România.

„Nu a fost nicio exagerare. Nu știu ce se credea că se va întâmpla, dar s-a întâmplat fix ce era scris în cod”, a spus Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru HotNews.

Ea a făcut această clarificare pentru HotNews, după ce a fost întrebată și de criticile apărute în spațiul public. Vedeta TV Andreea Esca a scris că așteaptă „scuze de la toate INHM-urile lumii” și că institutele „au luat-o razna”, fiindcă ar fi panicat populație pentru „o ploicică de toamnă”.

Datele meteo arată că a fost mult mai mult decât o ploicică.

A plouat într-o zi de trei ori mai mult decât în toată luna

„Deja avem cantități de 100-120 l/mp în zona avertizată cu cod roșu, este de trei ori mai mult decât medie lunară. Noi, când dăm aceste coduri, avem praguri pe cantități, fiindcă 100 de litri/mp este în sine o cantitate extrem de mare, este uriașă. Cu atât mai mult este dacă ne raportăm la ce înseamnă o lună de toamnă, când plouă în mod normal 40-50 l/mp în toată luna”, a explicat directoarea ANM.

„Evident că este o situație deosebită”, a punctat ea.

„Se formează adesea inundații pe râurile micuțe”

Ea a explicat și care sunt riscurile în aceste situații. „Noi încercăm să dăm aceste coduri cât mai din timp, pentru că se formează adesea inundații pe râurile micuțe care pot reacționa brusc și dintr-un firicel de apă să se facă brusc ditamai puhoiul”, mai spune ea.

Ploile vor continua în zonele aflate sub avertizare meteo. Codul roșu este valabil până la ora 15.00, în timp ce codul portocaliu de ploi torențiale rămâne în vigoare până la ora 23.00.

Codul rosu este valabil până la ora 15.00, în timp ce codul portocaliu de ploi torențiale este valabil până la ora 23.00, la fel ca și codul galben de „ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m”

„Continuă să plouă până la începutul nopții, la București vom ajunge în total la 80 l/mp”, a mai explicat meteorologul.

Media lunară la București pentru octombrie este 44 l/mp. Altfel spus, în mai puțin de două zile va ploua cât dublul mediei pentru întreaga lună. Dar, având în vedere ploile de la începutul lunii, în București a plouat deja de trei ori mai mult decât plouă în medie în toata luna octombrie.

Unde a plouat cel mai mult

Cel mai mult a plouat la Giurgiu și la Constanța, peste 100 l/mp în 24 de ore, ceea ce înseamnă de trei peste media lunii octombrie, a explicat pentru HotNews.ro și meteorologul ANM Raul Ilea.

El a explicat faptul că elementul deosebit ține de faptul că a plouat extrem de mult într-un interval scurt, iar codul roșu este emis pentru cantități de 80-100 l/mp.

Pe lângă Giurgiu și Constanța, Zimnicea, Fetești, Oltenița, Turnu Măgurele și Slobozia se numără printre stațiile meteo unde a plouat foarte mult marți și în dimineața zilei de miercuri.

Traseul ciclonului Barbara. Când pleacă din România

Furtuna este în prezent deasupra Mării Negre, se deplasează spre nordul județului Tulcea și, treptat se va îndepărta, a mai explicat Florinela Georgescu. Ploi puternice sunt în continuare în zona județelor Brăila, Buzău, Giurgiu și Teleorman.

Vor fi mai slabe după ora 23, iar joi vor continua în aceste regiuni, însă vor fi slabe. Temperaturile vor fi mâine între 14 și 17 grade Celsius.

Directoarea ANM a precizat că suntem în plină desfășurare a evenimentelor, iar sumarul urmărilor acestui ciclon va putea fi făcut joi.