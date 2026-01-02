VIDEO Cinci lucruri de știut despre protestele din Iran, ajunse în ziua a șasea. Cel puțin 7 persoane au fost ucise

Resturi în flăcări se află în mijlocul unei străzi în timpul protestelor din Hamedan, Iran, la 1 ianuarie 2026. Foto: Mobina / Stringershub Inc. / Profimedia

Protestele față de creșterea vertiginoasă a costului vieții din Iran au intrat în a șasea zi, după ce moneda națională, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, la sfârșitul lunii decembrie. După ce șapte persoane au murit în urma confruntărilor dintre protestatari și forțele de securitate, guvernul președintelui Masoud Pezeshkian a făcut apel la unitate și a pus presiunea economică pe seama a ceea ce el a numit „dușmanii” Teheranului, scrie Al Jazeera.

În pofida promisiunilor guvernamentale de a adopta reforme economice și de a intensifica lupta împotriva corupției, protestele continuă. Până în prezent, cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar 44 au fost arestate, după ce comercianții din Teheran și-au închis magazinele duminică, în semn de protest față de criza economică din Iran.

Vineri, au avut loc manifestații pentru a șasea zi consecutiv, în mai multe orașe ale țării, inclusiv la Teheran, unde protestatarii au scandat împotriva Republicii Islamice și a liderului suprem, Ali Khamenei. Manifestații nocturne au avut loc și în orașele Mashhad (nord-est), Shiraz (sud) și Zahedan (sud-est).

Manifestațiile s-au transformat în proteste politice, pe măsură ce nemulțumirile s-au extins în întreaga țară.

Jurnaliștii Al Jazeera se întreabă cât de important este actualul val de proteste, cât de reale sunt revendicările manifestanților și unde ar putea duce această situație. Ei oferă o listă cu cinci lucruri pe care trebuie să le știm cu privire la situația din Iran.

Îngrijorările legate de costul vieții sunt cât se poate de reale: prețul alimentelor a crescut cu 72%

Iranul este una dintre cele mai sancționate țări din lume. O serie de restricții internaționale fac ca Teheranul să aibă dificultăți în accesarea piețelor financiare internaționale și a activelor externe înghețate. Dependența tot mai mare de importuri agravează situația și alimentează inflația.

Duminică, rialul iranian a scăzut la 1,42 milioane pentru un dolar american, ceea ce este o depreciere de 56% în doar șase luni. Prăbușirea monedei a alimentat inflația, prețurile alimentelor crescând, în medie, cu 72% față de anul trecut.

„Dacă guvernul, în loc să se concentreze doar pe combustibil, ar putea reduce și prețurile altor bunuri”, a declarat pentru Al Jazeera taximetristul Majid Ebrahimi. „Prețurile produselor lactate au crescut de șase ori anul acesta, iar ale altor bunuri de peste 10 ori.”

Protestele sunt de amploare: mii de oameni s-au mobilizat în toată țara

Ceea ce a început ca un protest singular al comercianților din Marele Bazar din Teheran, duminică, față de colapsul economiei iraniene, s-a extins până în ajunul Anului Nou în 17 din cele 31 de provincii ale Iranului, cu studenți și manifestanți din toate categoriile sociale alăturându-se demonstrațiilor.

Mii de oameni s-au mobilizat în întreaga țară, forțele de securitate reacționând dur în unele zone.

Joi, agenția semioficială Fars a relatat că trei persoane au murit în confruntări dintre forțele de securitate și protestatari în Lordegan, în sud-vestul Iranului. Alte trei decese au fost raportate în Azna și încă unul în Kouhdasht, ambele în centrul țării.

„Unii protestatari au început să arunce cu pietre în clădirile administrative ale orașului, inclusiv sediul guvernatorului provincial, moscheea, Fundația Martirilor, primăria și băncile”, a relatat Fars despre protestele din Lordegan, adăugând că poliția a răspuns cu gaze lacrimogene.

Este greu de spus cum va reacționa guvernul

Răspunsurile dure ale Teheranului la tulburările sociale din trecut au fost marcate de moartea protestatarilor. Totuși, până acum, în pofida unor confruntări izolate, guvernul lui Pezeshkian s-a abținut de la o represiune generalizată și pare dispus să asculte „revendicările legitime” ale manifestanților.

În încercarea de a răspunde îngrijorărilor, guvernul a numit miercuri un nou guvernator al băncii centrale. Abdolnaser Hemmati a promis restabilirea stabilității economice după prăbușirea dramatică a rialului.

Marți, Ministerul Învățământului Superior a înlăturat responsabilii cu securitatea campusurilor de la Universitatea din Teheran și de la alte două mari universități. Presa locală a relatat că aceștia au fost demiși din cauza „unui istoric de abateri și a gestionării necorespunzătoare a recentelor proteste studențești”.

La o ceremonie organizată joi la Teheran pentru a marca asasinarea comandantului de rang înalt al Gardienilor Revoluției Islamice, Qassem Soleimani, ucis într-un atac cu dronă american în urmă cu cinci ani, Pezeshkian a reiterat angajamentul guvernului său față de reformele economice și combaterea corupției.

„Suntem hotărâți să eradicăm toate formele de rentă, contrabandă și mită”, a declarat el. „Cei care beneficiază de aceste rente vor rezista și vor încerca să creeze obstacole, dar vom continua pe acest drum”.

„Trebuie să fim cu toții uniți pentru a rezolva problemele oamenilor și pentru a apăra drepturile celor oprimați și defavorizați”, a adăugat el, subliniind că protejarea mijloacelor de trai ale populației reprezintă o „linie roșie” pentru guvernul său.

Proteste de amploare au mai avut loc

Proteste masive au izbucnit în Iran în 2022, după moartea în custodie a tinerei de 22 de ani Mahsa Amini, arestată în septembrie acel an pentru că nu purta hijabul „corespunzător”.

Manifestațiile au început după înmormântarea acesteia în orașul Saqqez, din vestul Iranului, când femeile și-au scos vălurile în semn de solidaritate, înainte ca protestele să se răspândească în mare parte a țării.

Răspunsul brutal al autorităților a inclus arestări arbitrare în masă, folosirea extensivă a gazelor lacrimogene, foc cu muniție reală și, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, moartea ilegală a sute de persoane.

O anchetă realizată în 2024 de experți ai ONU a concluzionat că acțiunile guvernului au constituit „crime împotriva umanității”, acuzație respinsă de autoritățile de la Teheran ca fiind „falsă” și „părtinitoare”.

Așa-numita poliție a moralității a fost suspendată temporar în decembrie 2022, după proteste, dar a fost reactivată anul următor. Totuși, aplicarea codului vestimentar a devenit vizibil mai relaxată, deși multe femei se tem încă de o revenire a represiunii.

Protestele ar putea escalada. Donald Trump a comentat situația din Iran

Joi, președintele SUA Donald Trump, care în 2018 a retras unilateral Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul, a comentat situația.

„Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum obișnuiește, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a scris Trump pe Truth Social.

Tot joi, Ministerul de Externe al Israelului a publicat pe contul său de social media în limba persană imagini iraniene pre-revoluționare cu un leu și un soare, leul având unul dintre picioare pe o clepsidră ce conținea actualul drapel al Iranului. Mesajul spunea: „Ridicarea leilor și leoaicelor Iranului pentru a lupta împotriva întunericului”, continuând cu: „Lumina învinge întunericul.”

În iunie, Israelul și SUA au lansat atacuri asupra Iranului în timpul unui conflict de 12 zile între Iran și Israel.

Deși acel conflict s-a încheiat cu ceea ce SUA au descris drept o lovitură decisivă asupra instalațiilor nucleare iraniene, speculațiile privind pregătirea unor noi atacuri de către Israel au continuat.

Săptămâna aceasta, site-ul american Axios a relatat că Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat despre noi lovituri asupra Iranului, precum și despre posibile atacuri împotriva aliatului libanez al Teheranului, Hezbollah.

Reacționând pe rețelele sociale, Pezeshkian a scris: „Răspunsul Republicii Islamice Iran la orice agresiune crudă va fi dur și descurajator”.