Cinci marinari de pe nava care a luat foc în Marea Neagră, lângă Sulina, au fost preluați și duși la spital. Continuă căutarea marinarilor dispăruți

Cinci membri ai echipajului navei comerciale avariate în Marea Neagră după ce un incendiu a izbucnit la bord au fost recuperați cu elicopterul și transportați la Spitalul Județean Constanța. În același timp, salvatorii continuă operațiunile de căutare și salvare a marinarilor dați dispăruți.

Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate joi într-o misiune de salvare după ce o navă comercială a fost cuprinsă de incendiu în largul Mării Negre.

O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord. La bord se aflau 12 persoane, șapte dintre ele fiind date dispărute, a anunțat Autoritatea Navală Română.

În cursul după-amiezii, elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) a aterizat la Constanța, având la bord cinci membri ai echipajului navei avariate. La bordul aeronavei s-a aflat și o echipă medicală a UPU-SMURD Constanța. Cele cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit sursei citate, în urma evaluării medicale inițiale, unul dintre aceștia prezenta arsuri la nivelul scalpului, un altul prezenta o ușoară intoxicație cu fum, iar ceilalți trei membri ai echipajului nu prezentau mărci traumatice vizibile.

„Persoanele au fost preluate de echipaje SMURD ale ISU Constanța și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pentru acordarea asistenței medicale și transportul la spital. În paralel, continuă pregătirile pentru operațiunea de căutare și salvare la interior a celorlalți membri ai echipajului navei comerciale, avariate în largul Mării Negre”, precizează DSU.

Continuă căutarea marinarilor dispăruți

La operațiunea de salvare participă Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a anunțat MAI.

Între timp, un alt elicopter Black Hawk a decolat către nava Fifi a IGSU, aflată în deplasare către locul evenimentului, pentru preluarea, prin troliere, a echipajului de căutare-salvare aflat la bordul acesteia și transportarea personalului la bordul navei avariate, tot prin troliere.

„Operațiunea vizează efectuarea căutărilor în interiorul navei, în vederea identificării celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, cu accent pe localizarea eventualelor persoane rănite care nu se aflau pe punte”, spune DSU.

Sursa citată precizează totodată că „intervenția la bordul navei sub pavilion străin va fi realizată cu respectarea procedurilor aplicabile și în condițiile obținerii acordului necesar pentru accesul echipelor de salvare la bord”.

Și Garda de Coastă participă în continuare la misiune, cu o navă din cadrul instituției. Șalupa de intervenție care s-a aflat inițial la fața locului a fost nevoită să se retragă la bază din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.

„Prioritatea salvatorilor rămâne identificarea și salvarea celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de condițiile din zona incidentului”, subliniază DSU.

Nava WINE TRADER este un tanker de transport produse chimice, construit în 1989, potrivit site-ului de monitorizare a traficului naval Vesselfinder.

Deocamdată, nu se știe dacă nava a fost lovită de dronă, însă noaptea trecută patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

Miercuri seară, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o navă comercială sub pavilion Comore. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că se fac verificări pentru a se stabili dacă acea navă a fost lovită de o dronă.