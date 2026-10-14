Misiune de salvare în zona Sulina. Navă comercială sub pavilion străin, lovită de drone în apele teritoriale românești

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare pe Mare (ARSVOM) s-a deplasat miercuri seară în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă comercială sub pavilion străin, care a solicitat ajutor după ce ar fi fost ținta unor atacuri.

UPDATE: Jurnalistul Vitalie Cojocari oferă, într-o postare pe Facebook, mai multe detalii cu privire la acest incident produs în apele teritoriale românești.

Potrivit lui, o navă sub pavilion Comore, care urma să intre pe canalul Sulina, a fost lovită de drone, iar pe navă a izbucnit un incendiu.

„Din primele informații echipajul este în siguranță și se luptă cu flăcările”, a scris el.

„Nava era în staționare când s-a întâmplat. Pe mare e furtună și aștepta momentul potrivit să intre pe canal. Sursele mele îmi spun că era goală, urma să se încarce în porturile dunărene. Nu am detalii despre portul în care se îndrepta”, a mai precizat Vitalie Cojocari.

Nava atacată

Echipajul a raportat atacul cu drone la Căpitănia Sulina. Spre navă se îndreaptă SAR Apollo, navă specializată de salvare și intervenție, aparținând ARSVOM.

Nava venea din Yalova, port turcesc din Marea Marmara.

Yara J este un tanc petrolier (peste 100 de metri lungime, în jur de 20 metri lățime), navighează sub pavilionul statului Comore/Comoros, stat insular din Africa, lângă Madagascar.

„În ultima vreme, nave de transport au fost lovite în Marea Neagră, în apropiere de România și de Bulgaria. Noutatea este că, de data asta, ambarcațiunea lovită este chiar în apele teritoriale românești”, a mai menționat Vitalie Cojocari.

***

ARSVOM a anunțat anterior că se deplasează în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă sub pavilion Insulele Comore.

„Miercuri 14.10.2026, ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion Insulele Comoros”, au anunţat miercuri reprezentanţii ARSVOM.

Ei au menţionat că, la ora 20:31, nava SAR Apollo apartinând ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, spune că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri. „Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat el.

El a precizat că, din primele informaţii, membrii echipajului sunt din Siria.

La ora transmiterii acestei ştiri misiunea de salvare este în desfăşurare.