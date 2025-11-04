Cine a fost muncitorul român care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, în Roma

Octav Stroici a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital, după ce a stat blocat aproape 12 ore sub dărâmăturile turnului medieval prăbuşit la Roma. Românul, originar din Suceava, locuia de câțiva ani la periferia Romei, împreună cu familia sa, relateză La Repubblica și Rai News.

Presa italiană scrie că salvatorii au depus eforturi frenetice pentru a-l salva pe român. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

După o operațiune de salvare de peste 11 ore, în jurul orei locale 23.00 (00.00, ora României), l-au scos afară, dar românul a murit la spital. Inima lui s-a oprit în ambulanță, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgență nu au reușit să-l salveze.

Octav Stroici avea 66 de ani și alesese Italia să-i fie noua casă acum câțiva ani. Românul locuia alături de familia sa în Monterotondo, chiar lângă Roma.

Iubea marea, iar pe pagina sa de Facebook, românul postase o fotografie care îl arată cum admira dintr-un port marea alături de soția sa, cu care s-a căsătorit pe 26 aprilie 2021, scrie Rai News.

El lucrase la periferia Romei și făcea parte din echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti.

Soția a asistat neputincioasă la eforturile de salvare

Potrivit presei italiene, soția românului, care a mers de urgență la fața locului, a fost ajutată de psihologii de la camera de operațiuni sociale a Consiliului Local.

Ea a urmărit îndeaproape operațiunile de recuperare, alături de primarul Roberto Gualtieri și ministrul Culturii Alessandro Giuli, care a mers urgență la fața locului încă de luni după-amiază.

După anunţul decesului, premierul italian Giorgia Meloni a transmis un mesaj de condoleanţe:

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a transmis Meloni.

Cum s-a produs tragedia

O porțiune din Torre dei Conti, unul dintre cele mai importante monumente medievale ale Romei, situat în apropierea Colosseumulu, s-a prăbușit luni, în jurul orei locale 11:30, în timpul lucrărilor de restaurare.

Alți trei muncitori, dintre care un român de 48 de ani, au fost scoși la scurt timp de la prăbușire și au fost duși de urgență la spital. Potrivit autorităților italiene, românul de 48 de ani dus la spital a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul a găzduit odată birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizat din 2006, aflându-se în prezent în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor din Roma.

În urma incidentului de luni, clădirea era încă în picioare, dar prezintă daune interne semnificative. Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului XIII de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa. Inițial, turnul era de două ori mai înalt, dar a fost redimensionat după pagubele provocate de cutremurele din secolele XIV şi XVII.