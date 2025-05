Cine a oprit zborurile cu livrările de arme către Ucraina? O anchetă Reuters arată că Trump nu a știut de ordinul dat de Hegseth

La aproximativ o săptămână după ce Donald Trump și-a început al doilea mandat de președinte, armata americană a emis un ordin pentru trei companii aeriene de transport, operând de la Dover Air Force din Delaware și de la o bază americană din Emiratele Arabe Unite, de a suspenda 11 zboruri cu proiectile de artilerie și alte tipuri de armament destinate Ucrainei, relevă marți agenția de presă Reuters într-o amplă investigație jurnalistică pe acest subiect, citează Agerpres.

În numai câteva ore, întrebările au curs în șuvoi la Washington de la responsabili de la Kiev și din Polonia, unde erau coordonate transporturile. Cine a ordonat Comandamentului de transport al SUA, cunoscut sub numele de TRANSCOM, să oprească zborurile? E o întrerupere permanentă a tuturor ajutoarelor? Sau doar a unora dintre acestea?

Oficiali de top din domeniul securității naționale – de la Casa Albă, Pentagon și Departamentul de Stat – nu au putut să dea răspunsuri. Într-o săptămână, zborurile au fost reluate.

Ordinul verbal de suspendare provenea din biroul lui Pete Hegseth, secretarul apărării, conform înregistrărilor TRANSCOM analizate de Reuters.

Anularea zborurilor cu ajutoare a intervenit după o reuniune convocată de Trump la 30 ianuarie în Biroul Oval cu privire la Ucraina, la care au participat Hegseth și alți oficiali de top din domeniul securității naționale, potrivit a trei surse familiarizate cu situația. În cursul acestei reuniuni apăruse ideea suspendării ajutorului pentru Ucraina, au declarat două persoane la curent cu reuniunea, dar președintele american nu a dat nicio instrucțiune de a suspenda ajutorul pentru Ucraina, susțin acestea.

Președintele nu a știut de ordinul lui Hegseth, la fel ca alți oficiali de top din domeniul securității naționale prezenți la reuniune, potrivit a două surse informate cu privire la discuțiile private de la Casa Albă și a unei alteia care cunoaște direct subiectul.

La solicitarea de a comenta aceste informații, Casa Albă a declarat pentru Reuters că Hegseth a urmat o directivă a lui Trump de a întrerupe ajutorul acordat Ucrainei, ceea ce, potrivit acesteia, corespundea poziției administrației SUA la momentul respectiv. Dar nu a explicat de ce, potrivit celor care au vorbit cu Reuters. Nici de ce oficiali de top din domeniul securității naționale implicați în procesul obișnuit de luare a deciziilor nu au știut despre ordin sau de ce acesta a fost anulat atât de rapid.

„Negocierea încheierii războiului Rusia-Ucraina a fost o situație complexă și fluidă. Nu vom detalia fiecare discuție între oficiali de top ai administrației de-a lungul procesului”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Concluzia este că războiul este mult mai aproape de sfârșit astăzi decât era atunci când președintele Trump a preluat mandatul”, a adăugat ea.

Cât au costat zborurile anulate

Aceste anulări au costat TRANSCOM 2,2 milioane de dolari, conform înregistrărilor consultate de Reuters. Ca răspuns la o solicitare de comentarii, TRANSCOM a declarat că, în total, a fost vorba de 1,6 milioane de dolari – 11 zboruri au fost anulate, dar unul nu a fost supus niciunei taxe.

Ordinul de suspendare a ajutorului militar autorizat sub administrația Biden a intrat oficial în vigoare o lună mai târziu, la 4 martie, printr-un anunț al Casei Albe.

Istoria modului în care zborurile respective au fost anulate, detaliată în premieră de Reuters, relevă un proces de elaborare a politicilor uneori haotic în cadrul administrației Trump și o structură de comandă neclară chiar și pentru propriii membri de rang înalt. Pauza de mai multe zile în acele zboruri, confirmată de cinci persoane familiarizate cu problema, arată, de asemenea, modul confuz în care administrația elaborează și pune în aplicare politica de securitate națională.

La Pentagon, dezordinea este un secret la vedere, mulți actuali și foști oficiali afirmând că departamentul este afectat de dezacorduri interne privind politica externă, de resentimente adânc înrădăcinate și de personal lipsit de experiență.

Reuters nu a putut stabili exact când biroul lui Hegseth a ordonat anularea zborurilor. Două surse au declarat că oficiali ucraineni și europeni au început să întrebe despre pauza intervenită la 2 februarie. Înregistrările TRANSCOM indică faptul că a existat un ordin verbal din partea „SECDEF” – ministrul apărării – care a oprit zborurile și că acestea au fost reluate către 5 februarie.

„Toate acestea se înscriu în politica actualei administrații de a acționa rapid, de a sparge lucrurile și de a le rezolva mai târziu. Aceasta este filosofia lor de management”, opinează Mark Cancian, ofițer de marină în rezervă și expert în domeniul apărării în cadrul think tank-ului Center for Strategic and International Studies. „Este formidabil pentru Silicon Valley. Dar când vorbești despre instituții care există de sute de ani, veți avea probleme”, remarcă el.

Consternare la Kiev

Suspendarea transporturilor cu ajutoare a provocat consternare la Kiev. Ucrainenii au solicitat rapid informații administrației de la Washington prin mai multe canale, dar au avut dificultăți în obținerea de informații utile, potrivit unui oficial ucrainean cu cunoștințe directe despre această situație. În discuțiile ulterioare cu ucrainenii, administrația americană a calificat pauza drept „politică internă”, a indicat o sursă. Oficialii ucraineni nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Transportul de arme americane către Ucraina necesită aprobarea mai multor agenții și poate dura săptămâni sau chiar luni, în funcție de mărimea încărcăturii. Cea mai mare parte a asistenței militare americane trece printr-un centru logistic din Polonia, înainte de a fi preluată de reprezentanți ucraineni și transportată în țară.

Nu este clar dacă cele 11 zboruri anulate au fost singurele programate în acea săptămână din februarie, cât ajutor era deja stocat în Polonia și dacă acesta a continuat să ajungă în Ucraina în pofida ordinelor TRANSCOM, conform investigației Reuters.

Cu cine s-a sfătuit Hegseth

Alte patru persoane informate cu privire la situația respectivă au declarat că un grup restrâns de angajați ai Pentagonului, dintre care mulți nu au deținut niciodată o funcție guvernamentală și care s-au pronunțat ani de zile împotriva ajutorului SUA pentru Ucraina, l-a sfătuit pe Hegseth să ia în considerare întreruperea ajutorului pentru această țară.

Două persoane familiarizate cu dosarul au negat existența unei întreruperi reale a ajutorului. Una dintre ele a spus că a fost o pauză logistică.

Potrivit a două surse la curent cu reuniunea din Biroul Oval, Hegseth a venit cu un memoriu redactat de unii dintre cei mai importanți consilieri politici ai săi, care susțineau că el ar trebui să insiste pentru se a lua în considerare întreruperea livrărilor de arme către Ucraina pentru a obține un avantaj în negocierile de pace cu Rusia.

Sursele au declarat că Hegseth a participat la reuniune alături de alți înalți oficiali implicați în politica privind Ucraina, inclusiv consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și emisarul pentru Ucraina Keith Kellogg. Grupul a discutat pe larg despre politica SUA privind Ucraina și Rusia, inclusiv despre posibila înăsprire a sancțiunilor împotriva Moscovei.

Trump nu a dat vreun ordin

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, SUA au aprobat ajutoare militare în valoare de miliarde de dolari pentru Ucraina. Cea mai mare parte a fost livrată sub administrația Biden. Dar câteva livrări au rămas în stadiu de pregătire, fiind preconizate pentru această vară.

Trump a amenințat în repetate rânduri în timpul campaniei electorale că va îngheța ajutorul pentru Kiev, dar nu a făcut-o încă, notează Reuters. Și în timpul reuniunii menționate din Biroul Oval, el a refuzat să oprească ajutorul pentru Ucraina sau să îi ordone lui Hegseth să pună în aplicare orice schimbări de politică în ceea ce privește trimiterea de echipamente către Kiev, au declarat sursele consultate de agenția de presă britanică.

Pauza în livrări a intervenit în timp ce armata ucraineană se străduia să respingă forțele ruse din estul Ucrainei, iar în regiunea rusă Kursk pierdeau teren, iar de atunci aproape că au fost expulzate.

Nu se știe dacă Trump l-a întrebat ulterior pe Hegseth sau dacă i-a aplicat vreo mustrare. O sursă familiarizată cu dosarul a declarat că, în cele din urmă, consilierul pentru securitate națională Waltz a intervenit pentru reluarea zborurilor cu ajutoare către Ucraina. Waltz a fost forțat să plece joia trecută și se așteaptă să fie numit ambasador al SUA la Națiunile Unite.

