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Actualitate

Cine a organizat cina de la restaurantul Isoletta dintre ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle, Sorin Grindeanu și consilierul prezidențial Florin Vlădică, la care s-a referit Nicușor Dan

Claudia Pîrvoiu
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Președintele României a spus, la recenta conferință de presă, că o firmă din România a organizat o conferință despre energie, precedată de o cină în restaurant, la care a participat un consilier prezidențial. HotNews a luat legătura cu omul de afaceri care a manageriat conferința, care a negat că a organizat el cina.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a afirmat la o întâlnire privată din Atena că Statele Unite au fost implicate în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Și le-a spus grecilor că SUA pot face același lucru și la ei.