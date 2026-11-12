Cine a organizat cina de la restaurantul Isoletta dintre ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle, Sorin Grindeanu și consilierul prezidențial Florin Vlădică, la care s-a referit Nicușor Dan

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a afirmat la o întâlnire privată din Atena că Statele Unite au fost implicate în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Și le-a spus grecilor că SUA pot face același lucru și la ei.

Președintele României a spus, la recenta conferință de presă, că o firmă din România a organizat o conferință despre energie, precedată de o cină în restaurant, la care a participat un consilier prezidențial. HotNews a luat legătura cu omul de afaceri care a manageriat conferința, care a negat că a organizat el cina.

Prezent la întâlnire, ministrul grec de Finanțe a perceput ca o amenințare ce a spus ambasadoarea și a ripostat. Ulterior, aparent fără legătură cu România, ci pe fundalul mai multor finanțări primite de la persoane private, ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a fost demisă de președintele Donald Trump.

Întâlnirea de la Isoletta

Înainte de toate aceste episoade, când era ambasadoare a Americii în Grecia, Kimberly Guilfoyle a participat la București la o conferință intitulată „The Economist: Romania Government Roundtable”, derulată în perioada 30 martie – 2 aprilie.

Înainte de conferință, la restaurantul Isoletta a avut loc o cină la care au participat fosta ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică.

Marți seara, la conferința de presă, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă a știut despre prezența consilierului prezidențial Vlădică la această cină și cine a organizat-o.

Nicușor Dan: „Această firmă a invitat niște oameni pe care îi consideră relevanți”

„A fost un eveniment The Economist la București și la care am participat și eu, am ținut un speech despre trecerea la euro. Acest eveniment a fost organizat de o companie sau o fundație din România și această companie sau fundație a invitat niște oameni pe care îi considera relevanți, pe doamna ambasador care era speaker la evenimentul ăsta, l-a invitat pe domnul Grindeanu care era șeful Camerei Deputaților, și a invitat mai multe persoane care aveau diverse relații cu SUA. Dacă nu mă înșel, a fost o zi mai devreme sau mai târziu și o recepție a ambasadorului american cu aceleași persoane, cu ocazia acelui eveniment. Nu e nimic în neregulă ca niște oameni să stea la o masă”.

El a adăugat că Florin Vlădică, în calitate de conducător al Oficiului de Informații Integrate, participă la astfel de întâlniri în nume personal, nu în virtutea funcției.

„Domnul Vlădică, după cum știți, conduce Oficiul de Informații Integrate și în afară de această chestiune când se duce la restaurant e pe persoană fizică”, a afirmat Nicușor Dan.

Stratan: „Confirm că NU avem absolut nicio legătură cu organizarea acelei cine/ întâlniri”

Organizatorul conferinței de la București a fost omul de afaceri Dan Stratan. Conexiunea dintre Stratan și afacerile din energie a fost dezvăluită de HotNews în contextul încercării ministrului Ivan de a determina o companie de stat să cumpere gaz din SUA.

Dan Stratan controlează compania RCI Holding, care a fost cel care a adus în România evenimentului The Economist. În martie 2026, Stratan a înființat fundația DDD.

Conferința The Economist care a avut loc în perioada 30 martie – 2 aprilie a fost precedată de o întâlnire la restaurantul Isoletta, mai multe imagini de acolo fiind publicate ulterior de Flashpaparazzi.

Contactat de HotNews după conferința lui Nicușor Dan, Dan Stratan a declarat că „este o informație greșită din mai multe puncte de vedere, nu este nici ce a spus domnul președinte, pentru că nu s-a referit la asta, dar o să revin”.

Stratan a revenit cu un punct de vedere scris prin care a negat faptul că a organizat cina de la restaurantul Isoletta. Dan Stratan susține că Nicușor Dan a declarat că evenimentul The Economist “a fost organizat de către noi, nu acea cină”.

“Confirm că NU avem absolut nicio legătură cu organizarea acelei cine/ întâlniri. Am aflat și noi de ea tot din presă. Nu în ultimul rând, Hotnews a fost partener al conferinței The Economist, așa încât ar trebui să aveți toate informațiile necesare despre organizarea evenimentului, în spiritul colaborării transparente cu care v-am obișnuit și pe care dorim să o menținem în continuare“, a mai transmis Dan Stratan.

Dan Stratan: Am văzut că au fost o serie întreagă de oameni controversați

Dan Stratan a spus, într-o discuție purtată miercuri cu HotNews că, în opinia sa la cină au participat „o serie întreagă de oameni controversați”.

„Noi nici n-am știut de cină. Eu am aflat de cină din presă, de pe un site obscur care i-a filmat. Nu știu nimica despre acest lucru. Nu noi am organizat. Acolo erau niște oameni pe care îi cunoașteți, Papalekas de la Globalworth, mai era Exarchou de la Aktor. I-am văzut eu pe filmare. Sunt oameni pe care sigur că-i cunosc, dar eu nu am fost acolo, n-am organizat eu. Dacă aș fi organizat eu, aș fi fost probabil acolo. Și am văzut că au fost o serie întreagă de oameni controversați. Eu vă spun ce am văzut în presă. Unul care era, nu știu, dat în urmărire generală. O prostie, nu știu dacă e adevărat sau nu, că nu știu ce scrie presa, să fiu sincer”, a mai precizat Dan Stratan.

Dan Stratan: Nu mă atrageți în acest gen de capcane

Întrebat dacă președintele s-a înșelat cu privire la cine a organizat cina, Dan Stratan a cerut să nu fie atras în acest gen de capcane. „Nu vreau să fac comentarii despre cine este președintele și nu mă atrageți în acest gen de capcane. Să nu lipiți ce a spus președintele cu faptul că s-a referit la organizarea cinei. Domnul președinte nu a declarat nici o secundă că acea cină a fost organizată de organizatorul din The Economist în România. Nu este posibil să puneți în gura unui președinte al unei țări că eu am organizat, sau mă rog, compania mea sau cum se cheamă, fundația mea ar fi organizat această cină, pentru că domnul președinte nu a spus asta. Nu putea să spună asta pentru că e inexact”, a adăugat Stratan.

Dan Stratan a mai spus că declarația președintelui privind participarea domnului Grindeanu „este inexactă, pentru că nu a fost speaker la noi (n.red. conferința The Economist)”.

Dan Stratan a fost președinte al Consiliului de Administrație al Gelsor SA, grup controlat de Sorin Ovidiu Vîntu. De asemenea, el a fost implicat în achiziționarea Petromservice de către un offshore cipriot, potrivit publicației TopIași.

Într-un drept la replică transmis în luna mai către HotNews, RCI Holding a susținut că Dan Stratan a rupt orice legătură cu Sorin Ovidiu Vîntu în urmă cu aproape 20 de ani. Compania a precizat că o colaborare profesională limitată în timp și ca arie de activitate nu înseamnă că între cei doi a rămas sau există în prezent vreo formă de asociere ori relație.

Nicușor Dan: Kimberly Guilfoyle a făcut o glumă

Întrebat la aceeași conferință de presă despre dezvăluirile publicației americane The Wall Street Journal privind afirmațiile făcute de Kimberly Guilfoyle la o cină privată în Grecia, Nicușor Dan a spus că ambasadoarea a făcut o glumă.

„Wall Street Journal a spus că la o cină în Grecia doamna ambasadoare a făcut o glumă privind guvernul de la București. A făcut o afirmație glumind. Doamna ambasador a negat. De aici până la o moțiune de cenzură votată de, nu mai țin minte, 250 sau câți au fost de parlamentari, e cale foarte, foarte lungă”, a declarat președintele.

În panelul conferinței de la București s-a discutat inclusiv despre intenția Statelor Unite de a vinde gaze naturale în Europa prin Coridorul Vertical. La eveniment au participat și doi oficiali americani importanți: Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, și Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.