Cine conduce Iranul și cum funcționează structura regimului iranian

Atacurile Israelului și ale SUA împotriva Iranului au vizat personalități importante, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian și șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, au declarat pentru CNN două surse israeliene.

Structura regimului iranian a fost construită în urma Revoluției Islamice din 1979, care a răsturnat monarhia iraniană și a dat naștere unui stat care este în parte teocratic, în parte republican – cu câteva instituții semi-democratice învăluite într-un sistem care este, în ultimă instanță, clerical.

CNN prezintă o analiză a modului în care funcționează puterea în această țară.

Liderul suprem

În vârful structurii de putere din Iran se află liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei. Este șeful statului, comandantul suprem al forțelor armate și are autoritate asupra poliției naționale și poliției morale.

De asemenea, el numește jumătate din cei 12 membri ai Consiliului Gardienilor. Parlamentul iranian selectează cealaltă jumătate.

Ali Khamenei este ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran, de sâmbătă dimineață. Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a relatat că șapte rachete au lovit o zonă din apropierea palatului prezidențial, situat în Shemiran, la nord de Teheran, precum și în apropierea complexului lui Khamenei.

Consiliul Gardienilor

Acest organism format din 12 juriști supraveghează activitățile parlamentului iranian, determinând dacă legile adoptate sunt compatibile cu sharia și poate solicita revizuirea legislației. Consiliul aprobă, de asemenea, candidații pentru parlament, președinție și Adunarea Experților, ceea ce înseamnă că poate împiedica anumiți candidați să candideze pentru funcții publice.

Adunarea Experților

Acest organism format din 88 de juriști, aleși direct de către public dintr-o listă de candidați verificați de Consiliul Gardienilor, are sarcina de a verifica autoritatea liderului suprem. Nu este însă clar modul în care adunarea își exercită puterea: se întrunește doar o săptămână pe an, ședințele sale sunt secrete și nu se cunoaște ca vreodată să fi contestat deciziile unui lider suprem.

Președintele

Șeful guvernului ales răspunde direct în fața liderului suprem. Președintele, care poate fi ales pentru maximum două mandate de patru ani, pune în aplicare politicile în cadrul stabilit de liderul suprem și conduce diplomația Iranului.

Parlamentul

Cu 290 de membri, aleși și ei pentru mandate de patru ani, parlamentul elaborează legi, ratifică tratate și aprobă bugetul. Ședințele sale sunt publice, iar deliberările sunt transmise în direct.

Serviciile de securitate

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) este o unitate militară de elită însărcinată cu apărarea regimului, cuprinzând între 150.000 și 190.000 de soldați. Are o armată, o marină, o forță aeriană și o aripă de informații. Basij – o ramură voluntară a IRGC – este responsabilă de aplicarea moralității islamice în rândul populației.

Potrivit Times of Israel, oficialii israelieni evaluează că, probabil, comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, generalul Mohammad Pakpour, a fost ucis în atacurile din Iran.

Pakpour a devenit șeful IRGC după ce Israelul l-a ucis pe predecesorul său, Hossein Salami, în atacurile din iunie 2025.