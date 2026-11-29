Urmează să demonstreze că le poate obține.

Într-o campanie electorală marcată de un accident feroviar mortal, de o criză a locuințelor și de probleme precum migrația și costul de trai, liderul conservator al Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, s-a prezentat singur ca un tehnocrat meticulos, capabil să ofere rezultate.

Un om „serios”. Și „meticulos”. Sunt cuvintele lui.

Liderul Partidului Popular spaniol este pe cale să ajungă la guvernare la Madrid, înlăturându-i după opt ani pe socialiștii premierului Pedro Sanchez. Întrebarea este cum va gestiona „moderatul” Feijóo relația cu viitorii săi parteneri de coaliție – partidul de extremă dreapta Vox.

Potrivit rezultatelor parțiale oficiale, Partidul Popular (PP) al lui Feijóo a câștigat alegerile de duminică, dar va trebui să formeze o coaliție cu partidul de extremă dreapta Vox pentru a-și asigura o majoritate parlamentară.

Alberto Nuñez Feijoo, în ziua alegerilor parlamentare, la o secție de votare din Madrid. Foto: Profimedia

Extrema dreaptă va veni la guvernare pentru prima dată după Franco

Politicianul de 65 de ani și-a făcut un nume conducând instituții publice precum Institutul Național de Sănătate (Insalud) și compania poștală Correos.

Apoi a câștigat patru alegeri consecutive în calitate de președinte al regiunii sale natale, Galicia, înainte de a deveni liderul PP în 2022.

El spune că această experiență l-a pregătit pentru funcția de prim-ministru.

Unii analiști s-au întrebat însă dacă va reuși să gestioneze relația cu partidul Vox, condus de Santiago Abascal, care va fi probabil primul partid de extremă dreaptă din guvern de la moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975.

Santiago Abascal, liderul partidului Vox Foto: Profimedia

O mulțime de probleme de rezolvat

În orice caz, abilitățile de conducere ar trebui să fie utile pentru liderul conservator, într-un moment în care 59% dintre spanioli, potrivit unui sondaj YouGov, dau vina pe guvern sau pe compania de infrastructură de stat Adif pentru accidentul feroviar din 28 octombrie, în care și-au pierdut viața 69 de persoane.

Și nu doar pentru acest aspect.

Două treimi dintre spanioli au catalogat, spre exemplu, că modul în care prim-ministrul socialist Pedro Sanchez a gestionat traversarea în masă a migranților către Ceuta, în iulie, a fost„rău” sau „foarte rău”.

Problemele sunt multe. Dar Feijóo a promis că știe să le rezolve.

„Am experiență în management. Este ceea ce știu să fac, este ceea ce vreau să fac și de asta are nevoie Spania”, a declarat el la un miting organizat luna aceasta.

Un tehnocrat cu obiective clare, care crede că „vacanțele sunt supraevaluate”

Numit la Madrid în 1996 pentru a conduce Insalud, Feijóo s-a apucat să reducă timpii de așteptare prin stabilirea unor obiective și respectarea lor, a declarat pentru Reuters Rafael Matesanz, fondatorul Organizației Naționale de Transplant, care a fost director general al Insalud sub conducerea lui Feijóo între 1996 și 2000.

Timpul mediu de așteptare pentru o intervenție chirurgicală s-a redus aproape la jumătate, ajungând la 67 de zile în 2000 față de 1996.

Iar numărul persoanelor care așteptau mai mult de șase luni a scăzut drastic de la 50.858 la 2.826, conform raportului anual al Insalud din 2000.

Cu toate acestea, deși numărul total al persoanelor de pe listele de așteptare a scăzut cu 24% în primii doi ani, acesta aproape că a revenit la nivelul inițial până la sfârșitul mandatului său.

Matesanz l-a descris pe Feijoo ca pe un om muncitor, ambițios și organizat, care își motiva echipa la fel de intens, rămânând adesea la birou până la ora 23:00, deși dimineața îi lua ceva timp să se pună în mișcare și nu era prea punctual.

„Pentru mine, aceia au fost probabil cei mai solicitanti patru ani din viata mea profesională”, a spus Matesanz.

Feijóo și-a recunoscut dependența de muncă, declarând reporterilor anul trecut că „vacanțele sunt supraevaluate”.

Mai degrabă pragmatic decât ideolog

Născut în satul Os Peares, într-o zonă din nord-vestul Spaniei, el a locuit inițial deasupra unui magazin condus de bunica sa.

La 55 de ani, a avut singurul său copil cu partenera sa, Eva Cardenas, care a fost prima directoare a Zara Home, divizia de amenajări interioare a gigantului spaniol al modei.

Feijóo este un om care s-a realizat prin propriile forțe și care reprezintă posibilitatea mobilității sociale, a declarat pentru Reuters Lorenzo Bernaldo de Quiros, directorul firmei de consultanță Freemarket Corporate Intelligence, care îl cunoaște de două decenii.

Mai degrabă pragmatic decât ideolog, el este obsedat de reducerea deficitului Spaniei și a datoriei, considerând că „nu putem transmite generațiilor viitoare cheltuielile și datoria pe care le-am acumulat”, a spus Bernaldo de Quiros.

În ceea ce privește imigrația, Feijoo promite să inverseze poziția deschisă adoptată de Spania sub guvernul Sanchez.

El ar interzice amnistiile în masă, ar înăspri controalele la frontieră, ar expulza străinii cu antecedente penale și ar introduce un sistem de puncte pentru imigranții legali – oricum, poziții mai moderate decât cele dorite de partenerii din Vox, care vor o „remigrație” serioasă.

Comparația cu fostul premier conservator Mariano Rajoy nu e în favoarea lui Feijóo

Bernaldo de Quiros l-a descris pe Feijoo ca fiind timid, cu un bun simț al umorului în privat. Feijóo recunoaște că își limitează la minimum umorul în public.

„Sunt o persoană serioasă? Da. Este asta un defect? Este un semn de respect”, a spus el într-un discurs din 14 noiembrie.

Cu toate acestea, politicianul serios are reputația de a face gafe.

Dacă va ajunge la putere, va fi inevitabil comparat cu fostul prim-ministru al PP, Mariano Rajoy, un alt tehnocrat din Galicia.

Însă Rajoy a obținut o majoritate confortabilă în 2011, în timp ce Feijóo va trebui să guverneze în coaliție, a observat pentru Reuters Ignacio Peyro, directorul Institutului Cervantes din Roma, care a lucrat ca redactor al discursurilor lui Rajoy în perioada 2012-2017.

Un moderat în coaliție cu extrema dreaptă

În Galicia, Feijóo a câștigat alegerile ca moderat și pragmatic. El a declarat odată că a votat pentru Felipe González, liderul Partidului Socialist din anii ’80, deoarece acesta „era ceea ce avea nevoie Spania în acea perioadă”.

Și în actuala campanie, Feijóo și-a proiectat o imagine de centrist, îndemnându-i pe moderații sceptici față de Vox să rămână alături de el.

„Ajutați-mă să duc la bun sfârșit această călătorie și nu vă voi dezamăgi”, le-a spus el susținătorilor săi în această lună.

În acest context, ținerea sub control a partidului Vox ar fi principala provocare pentru Feijoo, au spus analiștii.

Deși împărtășesc unele politici privind imigrația, părțile sunt la mare distanță în ceea ce privește chestiuni precum menținerea sistemului de tip federal al Spaniei, integrarea mai profundă în UE și comerțul liber.

Ce ne spune faptul că Feijóo nu vorbește engleza

Feijóo nu vorbește engleza și a recunoscut în fața podcasterului Jordi Wild că nu a „depus niciun efort în această privință”.

Acest lucru ar putea constitui un dezavantaj în negocierea poziției Spaniei pe coridoarele de la Bruxelles, a afirmat Bernaldo de Quiros.

Nic Lawley, consilier special al directorului executiv al Chatham House din Londra, a văzut în acest lucru un semn că Feijoo „va adopta o atitudine mai izolaționistă”, îndepărtându-se de profilul mai internațional pe care Spania l-a proiectat sub conducerea lui Sánchez.

„Când vine vorba de aspect fizic, se spune că Sánchez mă întrece”, a declarat Feijoo într-un videoclip postat pe X. „Sunt un muncitor harnic. O bună gestionare va înlocui frivolitatea”, a asigurat el.