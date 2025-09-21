Cine este Andrei Nistor, propus de USR pentru funcția de prefect al Capitalei

Filiala locală a partidului condus de Dominic Fritz a anunțat duminică ca l-a nominalizat pe Andrei Nistor, politician din Ilfov, pentru funcția de prefect al Capitalei.

Nominalizarea vine după ce coaliţia de guvernare a ajuns la un acord privind împărţirea prefecturilor, USR preluând de la PSD și PNL patru posturi, inclusiv cel de la Capitală.

Următorul pas este în Guvern, care trebuie să emită o hotărâre pentru eliberarea din funcție a actualului prefect, Toader Mugur-Mihai, a fost primar PSD al Sectorului 2 în perioada 2016-2020. În aceeași ședință, Executivul trebuie să adopte o hotărâre pentru numirea lui Nistor.

Cine este Andrei Nistor

Potrivit USR București, Nistor este antreprenor din 2007 și s-a alăturat partidului din 2016.

„Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, afirmă USR București într-un comunicat de presă.

A condus filiala locală Popești-Leordeni, iar ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025. Din 2020 este consilier local în Popești-Leordeni.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni.”

Ce avere are Andrei Nistor

Potrivit declarației de interese din 2024, Nistor este asociat în două firme care au raportat pierderi anul trecut.

În declarația de avere publicată la numirea în postul de consilier local, în 2024, Nistor precizeacă că deține patru terenuri intravilane. Unul a fost primit prin donație și alte trei au fost cumpărate în perioada 2006-2014, care se află în București, Călărași și județul Ilfov.

Nistor deține și mai multe imobile în Popești-Leordeni și Călărași, are active financiare în bănci, nu a declarat datorii, iar cele mai mari venituri ale sale provin din chirii, depășind salariile și indemnizația de consilier local.

Apartament, București, 58,5 m² (2006, cumpărare)

Spațiu comercial, Popești-Leordeni, 453 m² (2010, cumpărare)

Spațiu comercial, Popești-Leordeni, 316 m² (2011, construcție)

Casă de locuit, Popești-Leordeni, 291 m² (2011, donație)

Casă de locuit, Crivăț (Călărași), 102 m² (2020, construcție)

În conturile bancare a declarat că are o sumă totală care depășește 500.000 de lei, un salariu de programator de una din firmele în care este asociat este de de 19.737 lei, un salariu pentru funcția de specialist marketing la o altă companie de 7.652 de lei și indemnizația de 9.492 de consilier local în Popești-Leordeni de 9.492 de lei Din chirii, a încasat aproximtativ 250.000 de lei.

Candidatură fără succes la Primăria Popești-Leordeni

Nistor a candidat, fără succes, la Primăria Popești-Leordeni, în 2020 și 2024, fiind învins de actualul edil al orașului ilfovean, Petre Iacob (PSD), care conduce administrația locală din 2012.

USR trebuia să numească reprezentanți ai Guvernului în teritoriu încă din vară, însă procedurile au fost blocate din cauza neînțelegerilor din coaliție izbucnite după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Atunci, PSD și USR au intrat în conflict după ce partidul condus de Dominic Fritz nu a fost de acord cu ziua de doliu național decisă de Guvern.

În cea mai recentă ședință de coaliție, cea de miercuri, s-a ajuns la un acord și USR urmează să mai numească prefecți, în județele Botoșani, Timiș, Bacău, conform surselor HotNews.