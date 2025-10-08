„Cine este Charlie Kirk?”. Cum a devenit un instrument politic, la mii de kilometri distanță de SUA, activistul american asasinat la un eveniment

„Cine este Charlie Kirk?”, se întreabă unul dintre participanții la comemorarea care a avut loc sâmbătă într-un parc renumit din Peru. Evenimentul a fost organizat de un politician de dreapta în memoria influencerului american ucis în luna septembrie, potrivit The New York Times.

Zeci de oameni au coborât din autobuze sâmbătă, în apropierea parcului Magic Circuit of Water. Familii din periferiile sărace ale orașului Lima au fost aduse în oraș cu transport gratuit, unde le-au fost date gratuit mâncarea de prânz și bilete la un parc acvatic din oraș, scrie jurnalistul Jack Nicas, șeful biroului The New York Times din Mexico City, într-un reportaj pentru publicația americană.

„Nu l-am văzut niciodată”

Unii dintre oamenii sosiți la Lima purtau haine de sărbătoare și aveau Biblii la ei. Auziseră că va avea loc o comemorare pentru un creștin evanghelic, ca ei. Li s-a spus că acesta a fost ucis în Statele Unite pentru convingerile sale, deși puțini îi știau numele. Alții erau pur și simplu confuzi, relatează jurnalistul.

„Cine este Charlie Kirk?”, a întrebat Milagros Garcia, 56 de ani, o femeie care a participat sâmbătă, la Lima, la comemorarea lui Charlie Kirk. „Nu l-am văzut niciodată”, a adăugat ea când i s-a arătat fluturașul evenimentului, cu o fotografie cu Kirk în fața steagurilor peruvian și american.

La fel ca Milagros Garcia, mulți participanți credeau că se află acolo pentru un miting în sprijinul primarului din Lima, Rafael López Aliaga, un politician de dreapta cunoscut sub numele de „Porky”, considerat unul dintre principalii candidați la funcția de președinte al Peru. „Nu se înșelau în totalitate”, remarcă jurnalistul The Times.

El spune că López Aliaga, în vârstă de 64 de ani, încearcă să se poziționeze ca unul dintre viitorii lideri ai dreptei globale moderne din America Latină, alăturându-se lui Jair Bolsonaro din Brazilia, Javier Milei din Argentina și Nayib Bukele din El Salvador. El a anunțat comemorarea lui Kirk la o conferință de extremă dreapta la Madrid, luna trecută, și l-a prezentat ca fiind singurul omagiu susținut de guvern pentru Kirk în America Latină.

Momentul a fost, de asemenea, oportun, scrie Jack Nicas și punctează că López Aliaga a organizat evenimentul pentru activistul aliniat lui Trump chiar în momentul în care a solicitat – și a primit – ajutorul administrației Trump într-o bătălie juridică cu miză mare pe care o duce în Statele Unite.

Primarul orașului Lima, Rafael Lopez Aliaga. FOTO: CONNIE FRANCE / AFP / Profimedia

„Trump lansează o bombă”

López Aliaga a luptat pentru ca Lima să preia o rețea privată de drumuri cu taxă și să elimine taxele, spre bucuria alegătorilor. El a blocat deja compania care administrează drumurile să perceapă mai multe taxe, argumentând că contractul este nul deoarece a fost încheiat pe baza mitei.

Aceste presupuse mite făceau parte dintr-o rețea multinațională extinsă de corupție, dezvăluită în cadrul anchetei braziliene „Operațiunea Car Wash” de acum zece ani și anchetată, în parte, de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Brookfield Asset Management, care nu a fost implicată în acea corupție, a cumpărat ulterior o participație majoritară în contractul Lima. De atunci, a dat în judecată Lima și a câștigat. Instanțele de arbitraj au obligat Lima să plătească Brookfield 200 de milioane de dolari. Brookfield a dat în judecată și Peru pentru 2,7 miliarde de dolari, susținând că acțiunile lui López Aliaga au încălcat un acord comercial.

Aceste procese ar putea duce la falimentul orașului Lima și la sfârșitul carierei politice a lui López Aliaga, dar primarul a primit recent un sprijin din partea administrației Trump, potrivit jurnalistului.

Jurnalistul spune că în luna martie a acestui an Edward R. Martin Jr., un oficial al Departamentului de Justiție numit de Trump, a semnalat că administrația reexamina acuzațiile de corupție legate de contractul Lima.

La câteva zile după anunțarea evenimentului Kirk din Spania, López Aliaga a zburat la Washington și, după cum a confirmat avocatul său, s-a întâlnit cu oficialul SUA. La scurt timp după aceea, oficialul american a trimis scrisori unui fost oficial al Departamentului de Justiție și fostei sale firme de avocatură, întrebând de ce Lima nu a fost numită victimă în ancheta Car Wash, ceea ce i-ar fi permis să anuleze contractul.

Vineri, cu o zi înainte de comemorarea lui Kirk, această știre a apărut pe prima pagină a unui important ziar conservator din Peru, cu titlul: „Trump lansează o bombă”. López Aliaga a distribuit-o în repetate rânduri pe rețelele de socializare.

Imaginea lui Charlie Kirk pe un ecran gigant, în timp ce se păstrează un minut de reculegere în memoria sa, în cadrul evenimentului „Europe Viva 2025”, organizat la Palatul Vistalegre din Madrid. FOTO: David Canales / Zuma Press / Profimedia

Numele lui Charlie Kirk, folosit la adunările de extremă dreapta

Asasinarea lui Charlie Kirk a devenit un instrument puternic pentru dreapta, care îi permite să-și motiveze baza, să atace stânga și să-și promoveze politicile, scrie jurnalistul.

Administrația Trump a invocat acest eveniment pentru a lua măsuri împotriva grupurilor de stânga și a anula vizele unor străini. Dar și grupurile de dreapta din străinătate au profitat de acest eveniment, folosind moartea lui Kirk ca slogan la cea mai mare adunare de extremă dreapta din Marea Britanie din ultimii ani și la conferința de la Madrid organizată de Vox, partidul de extremă dreapta din Spania, care câștigă tot mai multă popularitate.

López Aliaga a declarat într-un interviu acordat săptămâna trecută la Primăria din Lima că nu auzise niciodată de Charlie Kirk înainte de moartea acestuia. După împușcarea acestuia, a spus că a început să vizioneze videoclipurile influencerului american.

„Ei spun că a fost un discurs instigator la ură, că a fost intolerant. Nu am găsit niciun videoclip în care să fi fost agresiv sau intolerant”, a spus López Aliaga. „Dimpotrivă, în opinia mea, a dat dovadă de multă răbdare. Prea multă răbdare”, a adăugat Aliaga atunci.

Poloticianul a afirmat că a decis impulsiv să organizeze comemorarea lui Kirk în timp ce se afla în Spania. Acolo, el a anunțat că va fi o ceremonie de „apoteoză” și l-a comparat pe activistul american cu martirii din Roma care au contribuit la răspândirea creștinismului după moartea lui Iisus.

„Din sângele martirilor a izvorât o revoluție, care a fost răspândirea creștinismului. harlie Kirk este un punct de cotitură, deoarece mulți tineri au reacționat spunând: «Noi suntem Charlie Kirk». El nu a murit, el s-a înmulțit”, a spus el în interviu.

„Suntem atacați, la fel ca în Statele Unite”.

Planurile sale de a-l onora pe Charlie Kirk la Magic Circuit of Water, un parc cu terenuri îngrijite și 13 fântâni sincronizate, nu au fost bine primite de mulți locuitori din Lima, un oraș cu 10 milioane de locuitori. Comentatori din întreg spectrul politic au pus la îndoială organizarea unui astfel de eveniment pentru un străin puțin cunoscut, dar nu și pentru vreun peruan.

În ciuda criticilor, López Aliaga a continuat să țină evenimentul. Când a fost întrebat despre zvonurile că municipalitatea va transporta oamenii cu autobuzul, el a negat. „Trebuie să fie ceva organic”, a spus el.

A doua zi dimineață, străzile din jurul parcului erau pline de autobuze din care coborau pasageri veniți de la distanțe de până la patru ore, relatează jurnalistul NYT, care a vorbit cu oamenii aflați acolo și a relatat că trei șoferi de autobuz au spus că primăria i-a plătit. Alți doi au spus că au fost plătiți, dar nu știau de către cine.

Mariela Ramos, 44 de ani, a venit cu autobuzul împreună cu fiica sa mică la eveniment. Ea auzise că López Aliaga urma să-și prezinte planurile ca președinte. „Ca cetățean peruvian, vreau să aud ce are de oferit”, a spus ea.

În schimb, când a ajuns, a găsit două ecrane mari pe care rulau clipuri cu Charlie Kirk, subtitrate în spaniolă, și apoi cu o femeie care cânta cântece creștine.

Până atunci, era clar că numărul participanților era mult mai mic decât prevăzuse López Aliaga. Probabil că se adunaseră câteva mii de oameni, majoritatea venind cu autobuzul.

La eveniment au participat, într-adevăr, și oameni care au venit să-l omagieze pe Kirk. Unii purtau tricouri cu inscripția „Yo soy Charlie Kirk” (n.r. „Eu sunt Charlie Kirk”). O femeie care ținea o pancartă cu imaginea lui Kirk a plâns când a vorbit despre ceea ce ea considera a fi o persecuție tot mai intensă a creștinilor. Stefano Ferrigno, care a spus că este ca podcaster, a purtat o uniformă militară complet neagră, inspirată de un partid fascist din Peru din anii 1930.

„Singura soluție pentru această țară este naționalismul adevărat, un om puternic care să conducă Peru cu mână de fier”, a spus Ferrigno. López Aliaga „este o opțiune foarte bună”.

Primarul a sosit însoțit de o fanfară și scandări: „Porky”. Pe scenă, el a ținut un discurs despre modul în care moartea lui Kirk a arătat „amenințarea gravă pe care stânga o reprezintă pentru societate”: „Stânga nu este partidul iubirii. Este partidul urii. Este partidul luptei de clasă. Este partidul invidiei. Trebuie să ne dăm seama că suntem atacați, la fel ca în Statele Unite”.

El a încheiat prin a înmâna o diplomă onorifică din partea orașului Lima în memoria lui Kirk singurului american prezent pe scenă: Martin De Luca, avocatul primarului din Miami în cazul taxelor de drum.

Evenimentul a durat 90 de minute. La căderea nopții, parcul a proiectat imagini cu Kirk pe fântânile arteziene, dar majoritatea participanților se urcaseră deja în autobuze pentru a se întoarce acasă.

Contactat telefonic a doua zi, López Aliaga a spus că nu are idee de unde au venit autobuzele. „Am trei sau patru evenimente pe zi, bine? Nu este rolul meu să intru în detalii despre modul în care oamenii se organizează. Imaginați-vă că îl întrebați pe primarul New York-ului cum s-au mobilizat oamenii. Aveți puțin mai mult respect”, a spus politicianul în discuția cu jurnalistul The New York Times.